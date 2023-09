Intervista al Prof. Carlos Alberto Pereyra Mele, Direttore di “Dossier Geopolitico”.

D – Qual è la sua visione dei BRICS ?

R – Indubbiamente, l’emergere dei BRICS+ (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) costituisce il più grande e trascendentale progetto geopolitico e geoeconomico globale del XXI secolo, che segna il definitivo declino del dominio anglosassone degli ultimi anni. Inoltre, poiché NON è un organismo ideologico e geopolitico, posiziona i paesi del Sud del mondo al centro della scena del potere mondiale per la sua straordinaria potenza economica, industriale e tecnologica e per le sue immense risorse naturali, mentre si sgretola il potere egemonico dell’ultimo dei successivi imperi occidentali, che dal 1492 ad oggi hanno colonizzato, conquistato e distrutto civiltà, popoli e paesi della cosiddetta “periferia”, imponendo codici e valori che nel tempo sono stati smascherati come ipocriti e contraddittori, oltre a servire solo i loro interessi.

È così che i BRICS+, come organizzazione multipolare, multilaterale e multiculturale di paesi molto diversi, ma uniti da una comune vocazione di uno sviluppo economico pragmatico, giusto e indipendente, segnano un CAMBIAMENTO NON SOLO STORICO, MA TETTONICO DEL NUOVO MONDO, imponendo un sistema di multipolarità nella governance del mondo, seppellendo definitivamente l’unipolarismo egemonico autoproclamato dagli USA alla fine del secolo scorso, quando gli ideologi dell’impero dominante decretarono la “Fine della Storia”. Una previsione tanto fallita quanto arrogante e trionfalistica, che non è durata 30 anni.

Inoltre, con il gigantesco cambiamento che i BRICS+ stanno causando, si intrecciano tre continenti (Africa, America e Asia, i loro paesi e popoli), che sono i “dimenticati dal mondo ricco”, permettendo, tra le altre cose, che le civiltà-ecumene asiatiche (in particolare quella cinese e indiana) invertano l’ostracismo degli ultimi 150 anni sotto il potere britannico (che è ancora solo un’eccezione della storia) e trasferiscano l’Oriente di nuovo come riferimento mondiale, come lo era nell ‘antichità, nel Medioevo e in gran parte della modernità.

Permettono inoltre la giusta visibilità del continente africano, della sua stessa civiltà, della sua storia, della sua cultura e dei suoi popoli, dando valore alla sua umanità e alle sue potenzialità, come minima rivendicazione dei secoli di dolore, sangue e povertà imposti dai crudeli imperi occidentali.

E inoltre, riconoscono la particolarità etnica sudamericana, derivante dalla mescolanza di popoli e imperi precolombiani con gli europei arrivati con la conquista e con le ondate di emigranti, che hanno dato origine a un’altra civiltà particolare e diversa, nonostante il fatto che i modelli occidentali abbiano sempre cercato di schiacciarne le radici indigene. E come disse il grande messicano Vasconcelos, “la nostra razza cosmica è qualcosa di nuovo”.

D – Il recente vertice BRICS di Johannesburg ha ratificato l’ingresso di sei nuovi Stati – Argentina, Iran, Egitto, Arabia Saudita, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti – a partire dal 1° gennaio 2024. Quali pensa che saranno le ripercussioni geopolitiche ed economiche di questo allargamento a lungo annunciato in tutto il mondo?

R – In primo luogo, l’allargamento dei BRICS, così come la lunga lista di paesi in attesa di adesione, dimostrano il clamoroso successo politico del vertice, che convalida l’organizzazione come l’unico valore crescente del mondo multipolare, dimostrando al contempo il suo rapido sviluppo e crescita e le grandi aspettative che suscita in tutto il mondo, tranne che nel piccolo gruppo della cosiddetta “comunità internazionale”.

In realtà, preferisco che alcuni dati parlino da soli.

Con questa espansione, i BRICS raccoglieranno quasi il 46% della popolazione mondiale (il 4% in più con l’adesione di nuovi paesi).

Rappresenteranno il 36% del PIL globale (secondo la parità del potere d’acquisto, o PPA), il 25% delle esportazioni, 40% della produzione totale di gas e 43% della produzione di petrolio.

L’ingresso dell’Argentina le farà aggiungere il 32,1% delle riserve di litio.

La Cina detiene già l’80% delle riserve mondiali di terre rare, a cui aggiungeremo il controllo del 63% dell’uranio arricchito nucleare mondiale, con il 38% russo e il 25% cinese.

Mentre gli Stati Uniti importano dalla Russia il 25% dell’uranio bruciato dai suoi 94 impianti. E producono il 20% dell’elettricità americana.

E per non annoiarvi con ulteriori dati sulla sufficienza delle risorse naturali e delle riserve energetiche che raccoglie, oltre alla crescente inerzia delle sue transazioni commerciali, all’avanzamento delle vie di comunicazione e delle infrastrutture e alla nascita di nuove valute che sostituiscono il dollaro, aggiungo solo il concetto politico che l’avanzata dei BRICS+ e l’emergere del Sud del mondo sono una realtà impossibile da ignorare , nonostante gli sforzi degli anglosassoni e degli europei. Dico lo stesso per l’evidente e prolungata ritirata di tutto l’Occidente.

Sono convinto che dalla fine dell’URSS nel 1991, tutto sia una lotta geopolitica e non ideologica, quindi il vertice BRICS + rompe il mito che il Sud non ha fatto o partecipato alla storia recente dell’umanità. Al contrario, la condanna di essere un’area dipendente e periferica per l’approvvigionamento di risorse naturali e umane per lo sviluppo capitalistico ed economico del mondo occidentale viene definitivamente rovesciata. Tutto questo è finito.

Ecco perché ripeto: non siamo solo di fronte a un cambiamento storico, ma anche a un cambiamento tettonico.

D – L’America Latina può già contare su due grandi stati nei BRICS come Brasile e Argentina. Quali sono i possibili scenari per il continente latinoamericano? Vede all’orizzonte l’ingresso di altre nazioni?

R – Concentrerò la mia risposta sui paesi del Sud America, poiché sia il Nord America che l’America Centrale rispondono alle proprie e diverse coordinate geopolitiche. È ovvio e non casuale che la presenza congiunta di Brasile e Argentina nei BRICS+ sia un fatto ricercato e promosso dai poteri dell’organizzazione, nella loro strategia di rafforzamento del Sud del mondo e inducendo a questi stati un sostegno reale che funga da contrappeso al potere degli Stati Uniti.

In altre parole, siamo di fronte a uno scenario conteso tra nord e sud, ed è fondamentale che i due paesi più importanti del subcontinente siano dalla parte dei BRICS +, mentre l’asse Brasilia – Buenos Aires, rafforzato da una relazione commerciale e storica molto importante tra i due paesi, è la migliore porta possibile per gli altri paesi della regione per entrare nell’organizzazione con le spalle coperte.

Inoltre, considerando che sia il Brasile sia l’Argentina sono paesi che si affacciano solo sull’Atlantico, una delle esigenze fondamentali della regione sarebbe quella di incorporare nei paesi BRICS+ paesi confinanti con paesi che hanno coste con l’Oceano Pacifico, per garantire un collegamento marittimo diretto con l’Asia – la nuova capitale del mondo – e praticamente rendere il Sud America un’enorme isola bioceanica con tutto il positivo che ciò implicherebbe dal punto di vista geostrategico.

Questo progetto è una vecchia aspirazione di entrambi i paesi che risale alla metà del XX secolo, quando i movimenti popolari e nazionali di Getulio Vargas in Brasile e Juan Perón in Argentina hanno rotto con l’equazione di autoannientamento imposta dagli Stati Uniti e hanno installato le basi di una cooperazione trasformativa e industrializzata e fornitore di alimenti trasformati e minerali: la quale, nonostante le trappole e i colpi di stato statunitensi, ha dato origine all’attuale e fortissimo asse commerciale e strategico tra i due paesi.

Un capitolo importante della storia che sembra una riedizione, grazie anche all’instancabile battaglia del presidente Lula da Silva per preparare un palcoscenico con più nazioni incorporate e con gigantesche opportunità per il futuro.

D- Gli Stati Uniti hanno stabilito con la loro “Dottrina Monroe” che il Sud America sarebbe stato il loro “cortile di casa” e lo è stato dal 1823. Come disse Simón Bolívar, “gli Stati Uniti sembrano destinati dalla Provvidenza a sottomettere tutta l’America con fame e miseria in nome della libertà”. Secondo lei, quale potrebbe essere la risposta di Washington a breve e medio termine all’incendio causato dai BRICS nel suo cortile di casa?

R – Non ho dubbi che gli Stati Uniti faranno ciò che storicamente hanno sempre fatto nella loro politica estera nei confronti del Sud America. Cioè, impedire lo sviluppo a sud del Rio Grande, boicottare qualsiasi alternativa di unità dei popoli americani e ricorrere a tutti gli strumenti, dagli interventi diretti con la forza, colpi di stato morbidi, annegamento finanziario, sanzioni, blocchi, destabilizzazione sociale, terrorismo mediatico, ecc.

Lo hanno fatto durante la guerra fredda e lo fanno oggi con le sue guerre ibride. Non è né più né meno che l’applicazione della classica dottrina Monroe: “America for the Americans”.

E ancora di più ora che subisce la vertigine della débâcle, che lo rende ancora più pericoloso, poiché sa che non può competere nell’area con investimenti o con trasferimenti tecnologici e industriali da Cina, India, Sud-Est asiatico o Russia. Al che dobbiamo aggiungere che i popoli della regione stanno riconoscendo il duro prezzo dell’alleanza con gli anglosassoni, che non possono offrire nulla al di là dei loro approcci bellicosi e che con il Sud del mondo possono sfruttare le loro potenzialità e risorse.

D- L’Argentina si sta dirigendo verso le elezioni presidenziali del 22 ottobre di quest’anno; il presidente uscente è il peronista Alberto Fernández. Come è stato accolto il vostro ingresso nei BRICS dalla popolazione, quali sono le forze pro-BRICS oltre al partito peronista al potere e quali sono le forze che si scontreranno per raggiungere la Casa Rosada?

R – Prima di tutto, voglio chiarire che l’attuale governo argentino è una sorta di coalizione tra peronismo e progressismo di tipo europeo, con il presidente Alberto Fernández che fa parte di quest’ultimo settore.

Ed è noto che il progressismo, o la sinistra occidentale, non è influenzato dai BRICS, che odiano la Russia e detestano la Cina e l’Iran. Invece il peronismo, dottrinalmente una Terza Posizione, si adatta perfettamente ai postulati del Sud del mondo.

Per quanto riguarda la popolazione, si può dire che ha accolto con grande soddisfazione l’ingresso dell’Argentina nei BRICS +, perché qualsiasi cittadino della strada sa che i nostri due principali partner commerciali – da anni – sono il Brasile e la Cina, mentre i più informati sono consapevoli degli ostacoli storici che vengono imposti permanentemente ai prodotti alimentari argentini, sia negli Stati Uniti che nell’UE.

A mio parere, credo che il governo nazionale non abbia comunicato molto bene questo ingresso nei BRICS +, né la vera portata e importanza di esso. Inoltre, non l’ha ancora posto come asse della campagna per le elezioni presidenziali di ottobre, chiarendo che le ansie e le priorità dei cittadini sono oggi soprattutto, nel sopportare gli effetti di un’inflazione che supera il 10% al mese.

È anche giusto riconoscere che l’esecutivo è stato molto gravato in negoziati molto duri con il FMI a causa del debito lasciato dal precedente governo neoliberista e che ha fatto precipitare il paese in una gravissima crisi economica. Proprio il governo ha chiuso un accordo parziale con il FMI quasi la stessa settimana in cui l’invito è stato reso noto dal vertice di Johannesburg. Quindi tutto è ancora in fase di sviluppo.

Voglio anche sottolineare che dieci giorni prima del vertice il gruppo da me diretto, “Dossier geopolitico”, ha presentato un documento ai governi, ai dirigenti politici e sociali, chiedendo che i due assi della nostra politica estera fossero l’incorporazione nei BRICS+ e il lancio del progetto “Sud Globale” insieme col Brasile.

Per quanto riguarda l’opposizione, i due partiti di taglio nettamente neoliberista, PRO/UCR e i cosiddetti libertari hanno respinto l’ingresso dell’Argentina nei BRICS+ con una spietata campagna di disinformazione e confusione, aiutati dai grandi media monopolistici, creando dubbi alla popolazione con argomenti ipocriti e fallaci di pseudomorale e sollevando i sempre ipocriti “valori dell’Occidente”.

Ma in generale, la maggioranza degli argentini capisce che i BRICS+ sono la nostra unica via d’uscita dall’attuale crisi economica causata dall’ideologia neoliberista.