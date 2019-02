Il Cile rappresenta il 28% della produzione mondiale di rame e ha il 54% delle riserve mondiali di litio. Attraverso una politica economica molto liberale, il paese ha firmato 25 accordi commerciali che gli consentono di commerciare con 64 paesi in modo privilegiato. I paesi sudamericani hanno firmato due importanti accordi economici, l’Alleanza del Pacifico e il MERCOSUR. Tuttavia, la giustapposizione di questi due strumenti non consente una reale integrazione economica per i paesi sudamericani. Di conseguenza, questi paesi, in particolare il Cile, favoriscono accordi bilaterali che offrono loro maggiore libertà e autonomia.

Nel 2005, Cina e Cile hanno firmato l’Accordo di libero scambio (FTA), il primo accordo tra Pechino e un paese in Sud America. Nel 2016, Xi Jinping è andato nel territorio cileno per avviare scambi commerciali. La firma nel 2015 di un trattato di non imposizione reciproca (DTA)è un elemento che consente alla Cina di posizionarsi sul mercato cileno mentre l’ AFC consente ai prodotti cinesi di basso valore di beneficiare di condizioni di importazione semplificate, mentre il Cile può esportare prodotti agricoli a costi inferiori.

Queste partnership economiche forniscono a entrambe le nazioni uno scambio commerciale affidabile e potente: la Cina è il più grande mercato di esportazione del Cile. Il Cile esporta il 28% in Cina, lasciando indietro gli Stati Uniti (14,5% nel 2017), mentre il 24% delle sue importazioni sono cinesi. La Cina si è affermata come il partner economico privilegiato che consente al Cile di esportare la sua produzione agricola ma anche il rame e i suoi derivati. Al contrario, le esportazioni cinesi in Cile hanno prodotto prodotti come le automobili. Il commercio è asimmetrico tra questi due paesi. Il Cile ha bisogno di vendere i suoi prodotti agricoli (frutta, vino e carne) mentre importa prodotti fabbricati e / o tecnologici, poiché la sua industria non è sufficientemente sviluppata.

Il mese di novembre 2018 ha segnato un punto di svolta nella relazione commerciale Cile-Cina. I cinesi hanno organizzato la China International Import Expo (CIIE), che ha riunito delegazioni di diversi paesi esportatori in Cina. Il Cile ha inviato 15 imprenditori per presentare i loro prodotti cinesi preferiti, come ciliegie, granchi reali e salmoni. Poi, ancora in Cina, pochi giorni dopo questa mostra, il Cile è stato premiato per una settimana per promuovere gli scambi tra investitori. Questi incontri tra delegazioni economiche si sono conclusi con la visita in Cile di Ma Biado, vicepresidente della Conferenza consultiva della politica popolare cinese.

Durante la Settimana del Cile a Pechino, dopo l’Esposizione cinese (CIIE), il ministro cileno degli affari esteri ha annunciato l’integrazione del paese nella nuova via della seta cinese. Questa iniziativa della quale abbiamo più volte parlato One Belt, One Road, lanciata nel 2013 da Xi Jinping, è quella di integrare il Cile nella nuova rotta commerciale. L’attaccamento del paese a questo progetto è cruciale dal momento che è considerato la porta verso l’America Latina e la sua ricchezza. Il ritiro degli Stati Uniti dall’elezione di Trump consente ai cinesi di investire in modo considerevole (250 miliardi di dollari nel prossimo decennio). Nell’ultimo incontro tra Stati Uniti e Cile, nel novembre 2018, il presidente degli Stati Uniti ha parlato principalmente della bellezza del paese andino, non dei futuri scambi economici. Viceversa, la Cina, attraverso i suoi vari investimenti, sta stabilendo relazioni economiche privilegiate che costituiranno una risorsa per le sfide future nelle aree strategiche cilene: energia, produzione agricola e litio.

Il riavvicinamento cino-cileno è in parte dovuto alla caduta dei prezzi del rame, da cui dipendeva l’economia cilena. I nuovi collegamenti creati con questo partner consentono di diversificare le entrate economiche del paese e di assicurare – a lungo termine – un ampio mercato di esportazione.

Dall’inizio del 2018, la presenza cinese nel paese si è intensificata. Lo scorso gennaio sono stati lanciati più di 10 progetti. Questi pochi esempi illustrano la posizione assunta nei vari settori economici cileni: acquisizione del 27% di Transelec, società produttrice di energia elettrica; associazione tra Sigdo Koppers e China Railways Group Limits per un progetto di treno tra Santiago e Valparaiso.

Questa moltiplicazione delle attività cinesi in Cile può essere spiegata in diversi modi. L’arrivo di Trump al potere e la guerra commerciale tra i due paesi costringe la Cina a rivolgersi a nuovi partner economici. Inoltre, lo sviluppo della nuova Via della seta si estenderà al Sud America e sarà favorito dal Cile.

Da un punto di vista tecnologico, i cinesi sono padroni del mercato delle auto elettriche. Le batterie di questi sono fatte di litio e il Cile è il secondo paese dopo l’Australia a estrarre questo minerale. L’assenza della Bolivia dal mercato della produzione di litio ha portato il Cile a posizionarsi come il principale attore nella regione. La Bolivia ha grandi riserve di litio. Per ragioni politiche ed economiche, la produzione di questo minerale è al di sotto delle sue possibilità e rimane chiusa agli investitori stranieri.

Visto dal punto di vista del desiderio di accedere alle risorse del litio, la presenza cinese in Cile sembra essere strategica. Dopo molti anni senza uno scambio reale, il riavvicinamento cinese al Cile ha gradualmente consentito, attraverso la creazione di legami e l’instaurazione di una fiducia reciproca, di affermarsi in diversi settori strategici delle risorse cilene (energia, ferrovia, costruzione). Dalla fine della dittatura, la produzione di litio è stata sfruttata da due società, la SQM cilena e l’americana Albemarle. L’accesso al controllo di questa risorsa è limitato e l’arrivo di un nuovo attore cinese potrebbe sembrare inverosimile. Tuttavia, creando una dipendenza economica in Cile, la strategia cinese sta tenendo il paese sotto controllo affermandosi come il suo primo partner economico.

Così, nell’ottobre 2018, dopo alcuni mesi di indagini, il Tribunale della Competizione libera (TDLC), autorizzava l’azione fino al 24% di SQM da parte della società cinese Tianqi per una somma di 4 milioni di dollari. È stata presentata una denuncia sul principio di non rispetto della concorrenza e di possibile concentrazione. Questo parere positivo del TDLC suggerisce che il Cile preferisce favorire una partnership economica con la Cina, anche se perde il controllo dello sfruttamento di una rara risorsa naturale. Dubbio rimane sulla creazione di un monopolio poiché la Cina ha anche partecipazioni nella concorrente americana Albemarle.

La Cina ha piazzato le sue pedine in modo strategico. Attraverso l’impresa Tianqi, il paese guadagna il dominio grazie al litio cileno. In Australia, Tianqi possiede anche il 51% di una miniera in comproprietà con Albemarle. Ebbene,questa situazione porta di fatto a creare un oligopolio poiché ci sono pochi al mondo per una materia così strategica dal momento che queste tre società controllano i due terzi della produzione di litio. La Cina ora controlla quasi il 60% della produzione mondiale di questo minerale.