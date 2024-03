“El terrorismo sionista, que ha manifestado sus tendencias sanguinarias al menos desde los años treinta, no ha logrado aterrorizar a los palestinos. Ellos sufren, mueren, pero no pierden la determinación de combatir por sus derechos elementales. (…) Por último, es necesario recordar otra forma de terrorismo, más dulce, que se puede definir con precisión como terrorismo intelectual. Para poder cometer su crimen de robo de tierras y genocidio, los sionistas necesitan neutralizar la opinión pública internacional, de paralizarla, con inyecciones regulares de ‘memoria holocáustica’ y de relatos mitológicos sobre el ‘sufrimiento’ supuesto de los judíos en la historia de Europa y del mundo musulmán”.

(Serge Thion, Introdu zione : AA. VV., Sul terrorismo israel iano , Graphos, Génova 2004, pp. 29-30)

Religio holocáustica

Al atribuir al término “mito” el significado habitual de “hecho ejemplarmente idealizado en correspondencia con una carga de excepcional y difundida participación fantástica o religiosa”[i], y utilizando la expresión “mythes fondateurs” para indicar los mitos sobre la fundación, el objetivo y la organización de una entidad sociopolítica, Roger Garaudy (1913-2012) tituló Les mythes fondateurs de la politique israélienne[ii], un libro que de personaje famoso lo convirtió en indigno. Entre los mitos fundacionales del régimen de ocupación sionista instalado en Palestina, el filósofo francés menciona también el “mito del Holocausto”. La naturaleza “mitológica” de lo que se narra bajo este nombre fue reiterada por el presidente de la República Islámica de Irán, Mahmud Ahmadinejad, en su intervención del 11 de diciembre de 2006, en la sesión de apertura de la Conferencia Internacional de Teherán titulada “Discutir el Holocausto: perspectiva internacional”. “El presidente Ahmadinejad – dijo en aquella ocasión el profesor Robert Faurisson (1929-2018) – usó la palabra justa: el pretendido ‘Holocausto’ de los judíos es un ‘mito’, es decir, una creencia mantenida en vida por la credulidad o la ignorancia. En Francia, es perfectamente lícito proclamar que no se cree en Dios, pero está prohibido decir que no se cree en el Holocausto, o simplemente que se duda de ello. (…) Así pues, Francia no tiene más que un mito oficial, el del ‘Holocausto’, y no conoce más que un blasfemo: el que ultraja el ‘Holocausto'”[iii].

No se trataba de una exageración del profesor Faurisson: en Francia, el mito holocáustico se convirtió en verdad oficial el 14 de julio de 1990, cuando en la fiesta nacional se celebró con la publicación, en el “Journal Officiel de la République française”, del texto legislativo contra las actividades historiográficas revisionistas[iv]. “Serán castigados (…) – decía la ley Fabius-Gayssot – aquellos que impugnen (ceux qui auront contesté) (…) la existencia de uno o varios crímenes contra la humanidad (crimes contre l‘humanité) tal como se definen en el artículo 6 del Tribunal Militar Internacional anexo al Acuerdo de Londres del 8 de agosto de 1945 y que han sido cometidos (qui ont été commis) o por miembros de una organización declarada criminal, en aplicación del artículo 9 de dicho Estatuto, o por una persona declarada culpable de tales crímenes por una jurisdicción francesa o internacional (française ou internationale)”. El Acuerdo de Londres, asumido como base de la ley liberticida francesa, es aquel según el cual los vencedores de la Segunda Guerra Mundial establecieron un tribunal militar para ejercer su venganza sobre los derrotados.

El mito holocáustico, el principal entre los mitos fundacionales del régimen sionista, reviste pues, el carácter de un dogma, ya que, como si fuese un axioma o un postulado, no es lícito someterlo a examen crítico o a discusión, sino que debe necesariamente ser acogido como verdadero.

El término holocausto, usado para expresar lo que antes se llamaba “exterminio de los judíos” o “genocidio[v] del pueblo judío”, ya estaba presente en una publicación del Congreso Mundial Judío de 1943[vi], pero fue lanzado por Elie (Eliezer) Wiesel (1928-2016)[vii] y tuvo una enorme fortuna a partir de abril de 1978, cuando la cadena televisiva estadounidense NBC emitió la miniserie titulada: Holocaust. The Story of the Family Weiss, dirigida por Marvin J. Chomsky [viii]. El vocablo en cuestión deriva, a través del tardo latín holocaustum, –i, de la forma adjetival griega ὁλόϰαυστος, -ον e ὁλόϰαυτος, -ον (compuesta de ὅλος, -η, -ον ‘entero’ y el tema verbal de ϰαίω ‘quemar’), las cuales se refieren a una víctima ritual que, después de ser inmolada, fue completamente quemada, de modo que ninguna parte comestible de ella podía ser consumida. Al tratar los sacrificios desde el punto de vista de las funciones y los derechos del sacerdocio, el Levítico establece que esta ofrenda corresponde enteramente y exclusivamente a Jehová, por lo que ni al sacerdote ni a la comunidad les será lícito comer de sus carnes: “Esta es la ley de la ofrenda de un holocausto (…) Toda ofrenda sacrificial del sacerdote será quemada entera y no se tendrá que comer”[ix].

Así se ha desarrollado la llamada “teología del Holocausto”, que “intenta afrontar, con diversas opiniones contrastantes, el rol de Dios en el universo y en el mundo del género humano, a la luz del Holocausto ocurrido desde los primeros años de 1930 hasta 1945”[x](sic). Hay teólogos que niegan la existencia de Dios argumentando que, de existir, habría impedido el Holocausto; otros oponen la tesis según la cual Dios existe, sí, pero no es omnipotente. Otros, remitiéndose a la literatura rabínica clásica, afirman que es necesaria una gran catástrofe para que pueda producirse un milagro grandioso; y el Holocausto ocurrió para que el milagro del nacimiento de Israel pudiera ocurrir.

Parece como si a la fase de la secularización y de la “muerte de Dios” hubiera seguido, en el ciclo de la “civilización occidental”, una fase de reevangelización bajo el signo de una paródica religión postmoderna y que ha sido llamada religio holocáustica[xi]. Se trata, en efecto, de una religio (en la acepción lucreciana y oraciana[xii] del término) que tiene sus peculiares mártires y santos, sus fiestas litúrgicas, sus milagros, su hagiografía, sus lugares de peregrinación e incluso un criterio específico para registrar la historia, por lo que ya no hay un “antes de Cristo” y un “después de Cristo”, sino un “antes de Auschwitz” y un “después de Auschwitz”. Y dispone también de una especie de sanedrín, que emite condenas por blasfemia contra cuantos se atreven a someter a investigación racional los acontecimientos de su “historia sagrada” y decreta la quema de los “libros prohibidos”[xiii].

Sin embargo, el término holocausto fue considerado inapropiado por los propios levitas de la nueva religio, ya que, a más de tener su origen en una lengua goyīm, podría sugerir la idea – inaceptable – de que el exterminio de los canónicos seis millones de judíos[xiv] haya sido una ofrenda piadosa a Jehová, ¡realizada por sacerdotes paganos! Por lo tanto, se adoptó la palabra hebrea shoah (שואה), más o menos “tormenta aniquiladora”, que se utiliza, por ejemplo, en las predicciones de desventura contenidas en el lamento de Isaías sobre Babilonia: “Vendrá sobre ti la tormenta aniquiladora, sin que te des cuenta, y caerá sobre ti; vendrá sobre ti una desgracia de la que no podrás quedar indemne; de repente vendrá sobre ti la aniquilación, sin que te des cuenta”[xv].

La pretendida singularidad del llamado “Holocausto” (o “Shoah” si se prefiere)

En los términos Holocausto y Shoah se encuentra expresada una supuesta particularidad de un evento-símbolo, que “instituye de por sí una distinción cualitativa absoluta respecto a todos los demás exterminios de la historia”[xvi], de modo que un historiador de la colonización de las Américas pudo escribir que “los hagiografos del Holocausto (…) sostienen la singularidad de la experiencia judía con toda la energía y la ingenuidad de los zelotes de la teología”[xvii]. De hecho, según teólogos, parateólogos y devotos de la nueva religio, el Holocausto – o, si se prefiere, la Shoah – sería “un acontecimiento único en la historia de la humanidad”[xviii]. Para determinar el carácter único del evento y hacerlo inigualable con cualquier otro exterminio ocurrido en los siglos pasados sería – se lee en el sitio de la Comunidad judía de Roma – “el gigantesco número de víctimas; luego el hecho de que el Reich se había fijado el objetivo de eliminar a todos los judíos del mundo entero, dondequiera que estuvieran, sin fronteras territoriales. Para Hitler se trataba de buscar, encontrar, matar a todos los judíos, sacarlos del mundo entero, de todas partes.“[xix](sic).

Sobre la audaz afirmación que atribuye al Führer el proyecto de eliminar a toda la población judía mundial no es, obviamente, necesario detenerse. Según la versión más… moderada, la orden de exterminar a los judíos solo afectaba a los territorios ocupados por el Reich; pero, así como no existe ningún documento que demuestre una orden de este tipo, se remedia argumentando que la orden se impartió solo verbalmente e interpretando como “exterminio” la palabra Endlösung (“solución final”) contenida en el llamado “Protocolo de Wannsee”[xx]. Es una lástima, sin embargo, que el informe pericial realizado sobre ambas versiones del supuesto informe termine con esta afirmación contundente: “El examen del llamado Protocolo de Wannsee y de los escritos relacionados concluyó que estos documentos no son auténticos”[xxi].

En cualquier caso, incluso tomando por buena la cifra mitológica de los seis millones [xxii], sería imposible estar de acuerdo con la afirmación de Abba Eban (1915-2002), viceprimer ministro y luego ministro de Asuntos Exteriores del régimen sionista, de que el llamado Holocausto representaría “la tragedia más espantosa que jamás haya sufrido una nación o un grupo étnico (…) la más horrible hecatombe de la historia”[xxiii]. Cabe destacar, a este respecto, la significativa reiteración del primado holocáustico ya reivindicado por Flavio Josefo en relación con la “guerra judía” que terminó en el 70 d.C. “El número de víctimas – escribía el historiador judío – es superior al de cualquier exterminio realizado por mano humana o divina”[xxiv].

En honor a la verdad, parece que el mayor exterminio de la historia es el cometido por los colonizadores del Nuevo Mundo: el historiador David E. Stannard (1941- ) ha establecido que “el peor holocausto al que el mundo ha asistido” es aquel que con la colonización de las Américas “destruyó decenas de millones de vidas humanas”[xxv], el politólogo Rudolph Rummel (1932-2014) evaluó en un máximo de 15 millones las víctimas de lo que él llama “uno de los democidios más sangrientos de la historia mundial”[xxvi].

En todo caso, los sionistas, imponiendo el dogma de la “unicidad” del Holocausto y “teniéndose por las víctimas exclusivas, creando, a pasos agigantados, un Estado de Israel, y, a pesar de los 50 millones de muertos de esa guerra – acusa Garaudy -, haciéndose las víctimas casi únicas del hitlerismo, [colocaron su estado] por encima de cualquier Ley para legalizar todas sus exacciones exteriores o interiores”[xxvii]. El profesor Faurisson aumentó la dosis: “Las pretendidas cámaras de gas hitlerianas y el supuesto genocidio de los judíos forman una sola y misma mentira histórica. Esta mentira histórica ha permitido una gigantesca estafa (escroquerie) político-financiera, cuyos principales beneficiarios son el Estado de Israel y el sionismo internacional, y cuyas principales víctimas son el pueblo alemán, pero no sus dirigentes, y el pueblo palestino en su totalidad”[xxviii].

Traducción: Francisco de la Torre

NOTE

