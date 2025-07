Introduzione

Nel cuore della regione autonoma curda dell’Iraq, la città di Erbil è stata recentemente teatro di violenti scontri che mettono in luce le crescenti fragilità del sistema politico curdo. A Khabat, a ovest della capitale, una disputa territoriale e sulla gestione delle risorse idriche tra la tribù Harki e le forze del Governo Regionale Curdo (KRG) ha dato origine a un conflitto armato con blocchi stradali, incendi e sparatorie. Il tentativo di arrestare un capo tribale, Khursheed Harki, ha innescato una reazione violenta che ha provocato vittime e feriti tra civili e forze di sicurezza[1]. Questo episodio, sebbene circoscritto, ha rivelato le crepe profonde all’interno del sistema politico curdo: le tensioni tra clan, l’autoritarismo della famiglia Barzani e la crescente pressione esterna da parte di attori regionali come l’Iran[2]. A complicare ulteriormente la situazione è il coinvolgimento indiretto delle milizie sciite Hashd al-Shaabi e la vicinanza dei giacimenti strategici di gas, rendendo evidente quanto la stabilità della regione curda dipenda da fragili equilibri interni e influenze geopolitiche esterne.

Questi eventi non rappresentano una mera eccezione, ma piuttosto il sintomo di una crisi più ampia e profonda che interessa l’intero spazio curdo, frammentato tra diversi Stati nazionali e segnato da una molteplicità di attori politici e sociali in conflitto tra loro. Tuttavia, nel discorso pubblico di molti settori progressisti occidentali, la causa curda continua ad essere interpretata in chiave quasi mitologica, come simbolo assoluto di resistenza, emancipazione e autodeterminazione. Questa narrazione, spesso sostenuta da visioni semplificate e da una forma di orientalismo benevolo, tende a ignorare o minimizzare le profonde divisioni interne, le dinamiche di potere di tipo feudale, e le contraddizioni di natura ideologica e sociale che attraversano i territori abitati dai curdi.

L’approccio occidentale alla questione curda è dunque spesso caratterizzato da un eccesso di emotività e da una carenza di analisi politica fondata. Si parte, nella maggior parte dei casi, da un assunto ideologico: i Curdi come popolo storicamente oppresso, privato di uno Stato e perciò giustamente legittimato a combattere per la propria autodeterminazione. Sebbene vi siano elementi di verità in questa lettura, essa diventa problematica nel momento in cui si applica in maniera indifferenziata a contesti diversi come Turchia, Siria, Iraq e Iran, ignorando le specificità locali, le divergenze politiche tra vertici politici curdi e l’effettiva composizione sociale dei territori coinvolti. L’idea di un’entità “curda” omogenea, coesa e progressista non regge alla prova dei fatti storici e sociopolitici.

Questo saggio intende proporre una lettura critica e multidimensionale della questione curda. A partire da un’analisi linguistica che evidenzia la pluralità delle lingue e dei dialetti curdi, si passerà a esaminare le implicazioni geopolitiche della questione, la natura delle strutture di potere nei territori curdi, le ambiguità del cosiddetto “confederalismo democratico” e le incongruenze del sostegno occidentale. L’obiettivo è fornire uno strumento analitico che consenta di superare il sentimentalismo dominante e di affrontare la questione curda per quello che realmente è: una questione politica complessa, interna ed esterna, carica di contraddizioni e destinata a rimanere irrisolta se affrontata con le lenti dell’ideologia piuttosto che della realpolitik.

Frammentazione linguistica e identitaria: una nazione mai unita

Uno dei principali errori concettuali nel discorso occidentale consiste nel trattare i Curdi come un gruppo etnico e linguistico omogeneo. Dal punto di vista linguistico, il cosiddetto “curdo” è in realtà un insieme di varietà appartenenti al ramo nordoccidentale delle lingue iraniche. Esistono almeno tre principali gruppi: kurmanji, parlato soprattutto in Turchia, Siria e Armenia; sorani, diffuso in Iraq e Iran; e pehlewani o xwarîn, meno documentato e presente nelle aree meridionali iraniane. Queste varietà, pur condividendo un’origine iranica comune, presentano notevoli differenze fonetiche, grammaticali e lessicali che ne compromettono la mutua intelligibilità. Nonostante i tentativi di standardizzazione linguistica, non esiste ancora oggi una forma scritta unificata del curdo che possa essere utilizzata trasversalmente nei vari territori curdi.

L’assenza di una lingua standard rispecchia un’identità frammentata anche sul piano culturale, sociale e politico. A questa complessità si aggiungono lingue come lo zazaki e il gorani, spesso considerate parte del mondo curdo sul piano politico o identitario, ma linguisticamente separate. Lo zazaki, ad esempio, è una lingua iranica nordoccidentale che condivide radici comuni con il curdo, ma che si è sviluppata autonomamente per secoli. I parlanti dello zazaki sono spesso oggetto di curdificazione culturale, ma tra di loro esistono anche forti rivendicazioni di distinzione identitaria. Il gorani, parlato storicamente in alcune zone dell’Iraq e dell’Iran occidentale, è anch’esso una lingua separata che ha avuto, in passato, una propria produzione letteraria e religiosa.

Oltre alla questione linguistica, vi è una significativa frammentazione religiosa. Sebbene i Curdi siano in prevalenza musulmani sunniti, esistono ampie comunità sciite, alevite, yazide e cristiane. La religione non è solo un fattore spirituale, ma rappresenta anche un elemento di differenziazione identitaria, specialmente nei contesti in cui le autorità politiche strumentalizzano l’appartenenza confessionale per rafforzare o indebolire il senso di appartenenza nazionale. I Curdi yazidi, ad esempio, pur parlando per lo più kurmanji, si considerano una comunità distinta, vittima tanto dell’ISIS quanto delle milizie curde che non hanno sempre garantito loro protezione.

La società curda è inoltre strutturata in modo fortemente tribale, soprattutto nelle aree rurali dell’est della Turchia, del nord dell’Iraq e dell’ovest dell’Iran. Le strutture claniche (aşiret) dominano la vita sociale e politica locale, con capi tribali che detengono autorità su centinaia o migliaia di famiglie. Queste strutture alimentano divisioni e rivalità che si riflettono nelle dinamiche politiche e nei conflitti armati. In alcune aree, i clan curdi collaborano con lo Stato centrale, mentre in altre sostengono movimenti separatisti o autonomisti, dando vita a una geografia di alleanze fluida e contraddittoria.

Le divisioni non finiscono qui. In ambito politico, i principali partiti curdi, come il PKK in Turchia, il KDP e il PUK in Iraq, hanno visioni del mondo, strategie e alleanze internazionali molto diverse tra loro. In più occasioni, si sono fronteggiati anche militarmente. La lotta per il controllo del territorio e delle risorse, così come la concorrenza per la direzione simbolica del movimento curdo, ha prodotto una realtà frammentata e spesso conflittuale.

Alla luce di queste considerazioni, parlare di un popolo curdo come soggetto unitario appare più come un’operazione retorica che come una realtà storicamente e sociologicamente fondata. La varietà linguistica, le fratture religiose, il tribalismo radicato, la pluralità di visioni politiche e la diversa distribuzione socioeconomica delle popolazioni curde suggeriscono piuttosto la presenza di una molteplicità di comunità curde, connesse da alcuni elementi comuni ma anche profondamente differenziate. L’identità curda, lungi dall’essere unitaria, è un mosaico complesso e in continua evoluzione, influenzato da dinamiche interne ed esterne, locali e globali.

La questione curda in Turchia: negazione, repressione e sopravvivenza culturale

La storia della questione curda in Turchia è indissolubilmente legata alla nascita della Repubblica e alla costruzione ideologica del kemalismo. Dopo la caduta dell’Impero Ottomano, la Repubblica Turca fu fondata nel 1923 sotto la guida di Mustafa Kemal Atatürk. Il nuovo Stato repubblicano adottò un modello fortemente centralista, laico e nazionalista, che imponeva una visione monolitica dell’identità nazionale turca fondata sull’unità linguistica e culturale. In tale contesto, le differenze etniche, linguistiche e religiose non solo non vennero riconosciute, ma furono attivamente negate. L’omogeneizzazione forzata fu giustificata come necessaria alla modernizzazione e alla sopravvivenza della giovane Repubblica in un contesto regionale e internazionale instabile.

I Curdi, che durante il periodo ottomano avevano goduto di una certa autonomia attraverso il sistema dei millet e delle autonomie tribali, si trovarono improvvisamente trasformati in una popolazione invisibile. L’espressione “Dağ Türkleri” (Turchi delle montagne) divenne il termine ufficiale con cui lo Stato identificava i Curdi, negando la loro esistenza come gruppo etnico distinto. La lingua curda fu bandita dall’istruzione, dai media e dalla vita pubblica, e ogni tentativo di rivendicazione culturale o politica venne represso con estrema durezza. L’identità curda fu trattata come una patologia da correggere, una deviazione dalla norma turca che doveva essere assimilata o soppressa.

Il primo grande segnale di opposizione fu la rivolta di Şêx Seîd nel 1925, una ribellione a carattere sia religioso sia nazionale che fu brutalmente soppressa. Essa nacque anche come reazione alla soppressione delle confraternite religiose e all’imposizione del laicismo kemalista, che colpiva duramente i valori religiosi e tribali delle comunità curde. La repressione fu spietata: oltre 15.000 persone vennero uccise, e decine di migliaia furono deportate. Le regioni ribelli vennero sottoposte a un rigido controllo militare, e molte autorità religiose e tradizionali furono eliminate.

Negli anni successivi, la strategia dello Stato divenne ancora più sistematica. Nel 1930, la rivolta del Monte Ararat fu organizzata dal movimento nazionalista curdo Xoybûn, che cercò di stabilire una repubblica indipendente in un’area montuosa della Turchia orientale. Anche in questo caso la repressione fu totale: l’aviazione turca bombardò le posizioni curde per settimane, e il movimento venne rapidamente annientato. Ma l’evento più tragico fu la rivolta di Dersim del 1937-‘38. Qui, lo Stato attuò una vera e propria campagna di annientamento: interi villaggi furono bombardati, i capi tribali furono eliminati, e si stima che oltre 70.000 persone siano state uccise o deportate. La popolazione alevita e curda dell’area fu completamente disarticolata, con effetti duraturi sul tessuto sociale e demografico della regione.

La Turchia kemalista, nel corso di questi decenni, mise in atto un progetto coerente di “ingegneria sociale” volto all’assimilazione forzata dei Curdi. Le scuole statali insegnavano una sola versione della storia, in cui i Curdi erano inesistenti o descritti come selvaggi. Le mappe geografiche cancellavano i toponimi curdi, sostituendoli con nomi turchi. Le famiglie che davano ai propri figli nomi curdi venivano penalizzate. Le autorità locali agivano come agenti di una cultura dominante che imponeva la rinuncia alla propria identità come condizione per l’integrazione.

Durante gli anni della Guerra Fredda, il controllo statale si intensificò ulteriormente, con una militarizzazione massiccia del sud-est anatolico e la sorveglianza costante delle attività culturali e politiche dei Curdi. La propaganda ufficiale dipingeva ogni forma di espressione curda come una minaccia per l’unità dello Stato. Il colpo di Stato militare del 1980 segnò un punto di svolta drammatico. La nuova giunta militare impose un regime autoritario che azzerò i partiti politici, i sindacati e le associazioni culturali. La lingua curda venne ufficialmente vietata non solo nei media e nelle scuole, ma persino nelle conversazioni private e familiari. Cantare in curdo, dare nomi curdi ai figli o pubblicare poesie in lingua curda divenne un crimine punibile con la prigione. Migliaia di attivisti furono arrestati, e nelle prigioni turche, in particolare quella di Diyarbakır, vennero effettuate torture sistematiche e pratiche di umiliazione psicologica volte a spezzare la volontà di resistenza politica curda.

In questo clima di terrore nacque e si sviluppò il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) fondato da Abdullah Öcalan nel 1978, che divenne rapidamente la principale forza armata curda in Turchia. Il conflitto tra PKK e Stato turco degenerò in una guerra a bassa intensità che ha causato decine di migliaia di morti, la distruzione di migliaia di villaggi curdi e lo sfollamento di milioni di persone. Le operazioni militari nel sud-est furono accompagnate da misure straordinarie: coprifuoco prolungati, zone proibite, campi militari permanenti, uso di milizie paramilitari (i famigerati “guardiani di villaggio”) e larghe zone sotto controllo diretto dei servizi segreti. Parallelamente, lo Stato turco diffondeva una narrazione che criminalizzava l’intera popolazione curda, associandola al terrorismo e impedendole l’accesso a una piena cittadinanza.

Solo dagli anni 2000, in parte grazie al processo di adesione all’Unione Europea e alle pressioni internazionali, sono stati fatti alcuni timidi passi avanti. Le riforme del primo governo dell’AKP hanno incluso l’abolizione del divieto della lingua curda nei media, l’apertura di un canale televisivo curdo (TRT Kurdi) e la possibilità, seppur limitata, di insegnamento della lingua curda in scuole private. Per la prima volta dopo decenni, la lingua curda ha avuto uno spazio, seppur controllato, nella sfera pubblica. Tuttavia, queste riforme sono state frequentemente sospese o annullate in seguito a crisi politiche, come quella del 2015, quando è fallito il processo di pace tra lo Stato e il PKK e si è riacceso il conflitto armato. Le speranze di una soluzione negoziata sono svanite, sostituite da una nuova stagione di arresti di massa, commissariamenti dei comuni a guida curda e chiusura delle sedi dei partiti filocurdi.

Oggi, nonostante l’esistenza del Partito della Democrazia dei Popoli (DEM) e di altre iniziative politiche e culturali, la situazione dei Curdi in Turchia resta critica. L’uso della lingua curda continua a essere ostacolato, numerosi esponenti politici curdi sono incarcerati, e l’apparato statale mantiene una forte presenza repressiva nelle province orientali. La società curda, nonostante decenni di assimilazione forzata, conserva una propria identità culturale e politica, ma questa sopravvivenza è il risultato di una continua resistenza a un progetto statale che, fin dalle sue origini, ha cercato di negarne l’esistenza stessa.

Il mito della resistenza curda: costruzioni ideologiche e realtà contraddittorie

Nel dibattito occidentale, la resistenza curda è spesso mitizzata come paradigma di lotta per la libertà, l’autodeterminazione e l’emancipazione sociale. Questa rappresentazione si è rafforzata in particolare con la diffusione delle immagini delle combattenti curde, le YPJ, durante la guerra contro l’ISIS, quando il mondo ha assistito con ammirazione alla resistenza di Kobanê. I media occidentali e molti intellettuali progressisti hanno proiettato su questo conflitto ideali di emancipazione, costruendo una narrazione epica che ha dipinto i Curdi come un unico blocco coeso, progressista e antiautoritario, in lotta contro le forze del fondamentalismo e dell’oppressione.

Questa narrazione, pur basata su fatti reali, risulta tuttavia parziale e selettiva. In Siria e in Iraq i Curdi hanno effettivamente sperimentato forme di autogoverno, ma in contesti profondamente differenti. Nel Rojava siriano, tale esperienza è emersa nel contesto della guerra civile, sostenuta militarmente dagli Stati Uniti nella lotta contro l’ISIS e guidata ideologicamente dai principi del cosiddetto “confederalismo democratico”. In Iraq, invece, il Kurdistan gode dal 2005 di un’autonomia riconosciuta dalla Costituzione, con proprie istituzioni politiche, forze armate (i peshmerga) e una certa autonomia nei rapporti internazionali. Entrambe le esperienze, però, sono segnate da contraddizioni interne e rimangono fortemente dipendenti dagli equilibri geopolitici e dagli interessi delle potenze regionali e globali.

La situazione in Turchia è molto diversa: qui i Curdi non hanno mai avuto un’esperienza concreta di autogoverno. Le loro rivendicazioni politiche e culturali si sono espresse principalmente attraverso partiti legalmente costituiti, ma puntualmente sciolti o repressi dalle autorità statali. Dal Partito del Lavoro del Popolo (HEP) negli anni Novanta fino all’attuale Partito della Democrazia dei Popoli (DEM), passando per DEP, HADEP, DEHAP e DTP, ogni tentativo di rappresentanza politica e amministrativa curda è stato ostacolato, accusato di legami con il PKK e colpito da chiusure forzate, arresti di massa e commissariamenti.

In particolare, l’ideologia del “confederalismo democratico”, formulata da Abdullah Öcalan come alternativa al nazionalismo statalista, è stata applicata in modo disomogeneo dalle varie forze curde e spesso si è scontrata con la realtà sociopolitica del territorio: strutture tribali radicate, forti disuguaglianze tra le comunità e reti clientelari. Nel caso del Rojava, le istituzioni locali hanno mantenuto molte delle gerarchie esistenti e, nonostante la retorica dell’inclusività e dell’eguaglianza, il potere effettivo è rimasto concentrato in una ristretta élite vicina al PYD e al PKK.

Inoltre, la narrazione occidentale circa l’eguaglianza di genere e il protagonismo femminile nei movimenti curdi, per quanto efficace sul piano simbolico e comunicativo, rischia di distorcere la realtà sociale dei territori a maggioranza curda. Al di là delle rappresentazioni mediatiche, la struttura sociale curda rimane in larga parte segnata da forti elementi conservatori, da assetti tribali e da consuetudini patriarcali ben radicate. Pratiche come la poligamia (kuma), la subordinazione delle donne nella vita rurale e il potere informale dei clan continuano a modellare i rapporti sociali e politici sul terreno. In questo contesto, il Partito della Democrazia dei Popoli (DEM), spesso celebrato in Europa come espressione di pluralismo e progressismo, ha adottato un approccio tattico, ereditato dall’HDP, che privilegia la cooptazione di figure religiose o tradizionaliste per consolidare il consenso locale. Candidature come quelle di Hüda Kaya, nota per le sue posizioni islamiste, o di Altan Tan, esponente di orientamento conservatore, mostrano come le scelte politiche nei territori curdi siano spesso condizionate da logiche di equilibrio tra modernizzazione apparente e controllo dei notabili. Questa dissonanza tra il discorso progressista adottato nelle metropoli e le pratiche adattive sul terreno riflette un calcolo politico funzionale alla gestione del potere, più che a una reale trasformazione delle strutture sociali esistenti.

Le accuse di pulizia etnica rivolte alle milizie curde in Siria, specialmente nei confronti delle popolazioni arabe e assire nelle zone riconquistate, sollevano ulteriori dubbi sulla coerenza fra teoria e prassi del “confederalismo democratico”. Diverse fonti indipendenti e rapporti delle Nazioni Unite hanno documentato episodi di espulsione forzata, espropriazioni e reinsediamenti mirati, in particolare nelle province di Raqqa, Deir ez-Zor e Tal Abyad. Sebbene queste pratiche siano state spesso giustificate in termini di sicurezza o stabilizzazione, esse hanno rafforzato l’immagine di un progetto etnopolitico curdo in competizione con altre identità locali.

Anche la questione delle alleanze geopolitiche contribuisce a complicare la narrazione idealizzata. Mentre il PKK è ancora classificato come organizzazione terroristica da Turchia, USA e UE, le YPG/PYD sono state sostenute militarmente dagli Stati Uniti nella guerra all’ISIS, generando un’ambiguità strategica che ha alimentato il sospetto di una strumentalizzazione del progetto autonomista curdo da parte delle potenze occidentali. In Iraq, il KDP dei Barzani ha mantenuto relazioni strategiche con Israele e la Turchia, spesso in contrasto con altri partiti curdi come il PUK o con le aspirazioni delle comunità yazide e assire.

Infine, la figura di Abdullah Öcalan, spesso celebrata in certi ambienti occidentali come teorico del municipalismo libertario, presenta tratti ideologici complessi e ambigui. Fondatore del PKK nel 1978 e rapidamente divenuto suo capo carismatico, Öcalan è al centro di una rete di relazioni opache fin dalle origini del movimento. Come evidenziato dal giornalista investigativo Uğur Mumcu nel Kürt Dosyası (1993), già nel 1972 Öcalan fu arrestato insieme ad altri studenti per presunte attività sovversive legate alla militanza in gruppi radicali di sinistra, ma venne rilasciato poco dopo in seguito a un intervento del MİT (i servizi segreti turchi), che informò la procura della presenza di un proprio collaboratore tra i fermati — secondo alcune fonti, proprio Öcalan. Questo episodio, mai del tutto chiarito, solleva dubbi sulla reale autonomia del PKK nelle sue fasi iniziali e alimenta il sospetto che lo Stato turco abbia in qualche misura favorito la nascita del movimento come strumento di controllo o frammentazione delle istanze curde. L’indagine di Mumcu, interrotta tragicamente dal suo assassinio, metteva già in luce le contraddizioni interne e le possibili connivenze che gravano sulle origini del partito, spesso ignorate nel dibattito internazionale.

Un ulteriore elemento discusso nel contesto dell’ambiguità iniziale è il ruolo del suocero di Öcalan, Ali Yıldırım, che secondo alcune testimonianze riportate da giornalisti e analisti, avrebbe avuto legami diretti con la MİT[3]. Questa connessione familiare ha sollevato dubbi ulteriori sul rapporto tra il fondatore del PKK e certi ambienti statali durante gli anni Settanta. L’immagine idealizzata di Öcalan e del PKK come avanguardia rivoluzionaria è messa in discussione da una realtà ben più complessa, fatta di zone grigie, purghe interne, culto della personalità e pratiche autoritarie. La distanza tra l’ideologia dichiarata e la pratica reale resta dunque significativa, e chiunque voglia analizzare con serietà la questione curda non può ignorare tali contraddizioni né le ipotesi inquietanti emerse da indagini indipendenti come quelle di Uğur Mumcu[4].

In definitiva, il mito della resistenza curda come avanguardia progressista del Vicino Oriente, pur costruito su elementi di verità e vicende reali, richiede una profonda revisione critica. Solo riconoscendo le sue ombre, le incoerenze interne e le ambiguità politiche sarà possibile elaborare una visione più equilibrata e responsabile di una delle questioni più complesse dell’area vicino orientale.

Geopolitica e secessione: rischi di balcanizzazione e interferenze regionali

Dal punto di vista geopolitico, la creazione di uno Stato curdo indipendente rappresenterebbe un cambiamento radicale nell’equilibrio di potere del Vicino Oriente, e al tempo stesso un fattore di forte instabilità per l’intera regione. Il cosiddetto Kurdistan storico si estende su quattro Stati sovrani — Turchia, Siria, Iraq e Iran — ciascuno dei quali considera ogni ipotesi di secessione curda come una minaccia esistenziale alla propria integrità territoriale. Un progetto statale su base etnica, in un’area già segnata da confini artificiali e conflitti intercomunitari, rischierebbe di scatenare reazioni violente non solo da parte degli Stati interessati, ma anche da parte delle minoranze locali che vivono nei territori a maggioranza curda.

Il Kurdistan iracheno, pur essendo oggi una regione autonoma riconosciuta dalla costituzione del 2005, è costantemente attraversato da tensioni con Baghdad e da pressioni economiche, militari e politiche provenienti da Iran e Turchia. Le ambizioni separatiste di Erbil si sono più volte scontrate con la realtà di una regione etnicamente mista, dove vivono anche Arabi, Turkmeni, Assiri, Yazidi e altre comunità che temono di essere marginalizzate in un eventuale Stato curdo. L’esito del referendum per l’indipendenza del 2017, accolto con entusiasmo da alcuni settori curdi ma isolato a livello internazionale, ha dimostrato l’impossibilità di procedere unilateralmente senza scatenare rappresaglie e blocchi economici, come quelli imposti da Baghdad e Ankara.

In Siria il controllo curdo sul Rojava si è consolidato con il sostegno delle forze statunitensi nel quadro della guerra contro l’ISIS, ma la presenza delle forze curde nelle province orientali del Paese è vista con ostilità sia da Damasco sia dalla Turchia. Quest’ultima, in particolare, ha avviato più volte operazioni militari transfrontaliere per impedire la formazione di un’entità curda autonoma lungo il suo confine meridionale. Anche in questo caso, la pluralità etnica del nord della Siria — dove vivono Arabi, Assiri, Armeni e Turkmeni — rende problematica qualsiasi forma di statalità su base esclusivamente curda.

In Iran, dove le rivendicazioni curde sono state storicamente gestite con rigore e prudenza, ogni richiesta di autonomia viene spesso letta come parte di una più ampia strategia di destabilizzazione promossa da attori esterni. Teheran considera la questione curda una possibile leva geopolitica impiegata da Stati Uniti e Israele per esercitare pressione sulla Repubblica Islamica, in linea con una consolidata prassi di contenimento regionale. In questo contesto, il rafforzamento della presenza militare iraniana nelle province curde non appare solo come una misura repressiva, ma anche come una risposta preventiva a rischi percepiti di insurrezioni armate e di coordinamento transfrontaliero con gruppi attivi in Iraq e Siria.

Il rischio di balcanizzazione è dunque concreto. La frammentazione politica del mondo curdo, la sovrapposizione di interessi etnici e religiosi, e l’interferenza delle potenze regionali e globali — Turchia, Iran, Israele, Stati Uniti, Russia — creano un ambiente geopolitico estremamente volatile. Un eventuale Stato curdo, se nato attraverso la secessione, potrebbe rappresentare per molti un precedente pericoloso, in grado di alimentare nuove richieste separatiste da parte di altre minoranze regionali, come i Turkmeni, gli Assiri, i Siriaci e persino gli Yazidi.

In questo quadro, la questione curda non può essere affrontata unicamente come rivendicazione di autodeterminazione etnica. È necessario valutare le implicazioni strategiche di qualsiasi soluzione separatista, che rischierebbe di approfondire le divisioni e creare nuovi conflitti. Inoltre, la dipendenza militare e politica di molte forze curde dal sostegno esterno pone il dubbio se l’autonomia che si cerca di costruire sia effettivamente tale o se non sia, invece, una forma mascherata di neocolonialismo, funzionale agli interessi delle potenze occidentali nel controllo delle risorse e dei corridoi energetici.

Alla luce di questi elementi, una soluzione sostenibile della questione curda richiederebbe una profonda trasformazione dei regimi politici dell’area, in direzione di una cittadinanza inclusiva, che riconosca le identità curde senza scivolare in progetti statalisti esclusivi. Le ambizioni nazionali curde, se non inserite in un processo di democratizzazione regionale, rischiano di replicare le stesse logiche di esclusione e dominio contro cui storicamente hanno combattuto.

Oltre il separatismo: cittadinanza paritaria e pluralismo costituzionale

La questione curda non troverà una soluzione duratura nella costruzione di uno Stato nazionale etnicamente omogeneo. Un simile progetto, oltre a essere impraticabile sul piano geopolitico, risulterebbe eticamente e politicamente problematico in una regione segnata da una lunga storia di convivenza interetnica e da una composizione sociale complessa. La via più sostenibile e realistica passa per l’affermazione di un modello di cittadinanza paritaria, fondato sul riconoscimento effettivo dei diritti linguistici, culturali e politici delle comunità curde, senza negare o subordinare quelli delle altre minoranze presenti nei territori interessati.

Un simile approccio richiede riforme costituzionali profonde nei Paesi coinvolti, orientate al superamento di ogni forma di assimilazionismo etnico-culturale, come quello di stampo kemalista attuato in Turchia sin dalla nascita della Repubblica. Tali riforme dovrebbero garantire pari dignità giuridica a tutte le identità linguistiche, religiose e culturali riconosciute, prevedendo, tra le altre cose, l’inserimento dell’insegnamento del curdo, dello zazaki, del laz e delle altre lingue minoritarie nei programmi scolastici pubblici, con relativo finanziamento statale. Inoltre, i media pubblici dovrebbero rispecchiare la pluralità culturale della popolazione, offrendo spazi proporzionati e rappresentativi.

Tuttavia, una politica basata sul pluralismo costituzionale non può limitarsi a una sommatoria formale di diritti. Richiede una trasformazione della cultura istituzionale in senso collaborativo e dialogico, attraverso strumenti come la rappresentanza parlamentare effettiva, l’inclusione linguistica nei servizi pubblici e la promozione di meccanismi di partecipazione civica che coinvolgano attivamente le comunità minoritarie, senza frammentare l’unità dello Stato.

In questa prospettiva, ogni ipotesi di autonomia territoriale o politica basata su criteri etnici va respinta con decisione. L’esperienza dell’autonomia curda in Iraq, pur essendo giuridicamente strutturata, ha dimostrato che la semplice devoluzione di poteri a livello locale non solo non ha risolto i conflitti, ma ha prodotto nuove tensioni, forme di clientelismo, indebolimento istituzionale e spinta alla secessione. Tali esiti, lungi dal garantire una convivenza pacifica, alimentano dinamiche di balcanizzazione che destabilizzano ulteriormente l’ordine regionale.

L’obiettivo deve dunque essere quello di una coesistenza giuridicamente regolata da principi costituzionali comuni, capaci di garantire l’unità dello Stato in una cornice di equità, legalità e rispetto delle differenze. Solo una concezione articolata di cittadinanza, fondata sulla responsabilità istituzionale e sulla parità sostanziale, può offrire una soluzione duratura e giusta alla questione curda, senza ricorrere a pericolose derive autonomiste che minerebbero la coesione e la stabilità degli Stati coinvolti.

Conclusione

La questione curda, al crocevia tra rivendicazioni etniche, competizioni geopolitiche e trasformazioni istituzionali, non può essere compresa né risolta attraverso categorie semplificate o visioni romantiche. È invece una questione strategica che tocca direttamente gli equilibri regionali, la sovranità degli Stati e gli interessi delle potenze esterne. La rappresentazione della causa curda come lotta unitaria per la libertà occulta la profonda frammentazione interna del mondo curdo e le sue ambiguità ideologiche, così come minimizza l’impatto delle dinamiche tribali, clientelari e transnazionali che influenzano la politica curda.

In questo scenario, ogni progetto di autonomia etnica o di creazione di un nuovo Stato curdo appare non solo impraticabile, ma destabilizzante. Esso finirebbe per frammentare ulteriormente un’area già segnata da guerre civili, confini arbitrari e conflitti confessionali. La balcanizzazione del Vicino Oriente – già avviata con gli esiti del colonialismo, del settarismo e dell’interventismo straniero – non può essere contrastata incentivando nuovi micronazionalismi, ma solo rafforzando l’integrità degli Stati esistenti e la loro capacità di gestire la diversità interna su basi costituzionali solide.

La questione curda è dunque prima di tutto una questione di gestione politica e di architettura statale. Gli Stati coinvolti, a cominciare dalla Turchia, devono adottare modelli istituzionali che integrino le minoranze senza cedere a logiche separatiste. La pluralità linguistica, religiosa e culturale non deve essere negata, ma neppure utilizzata come pretesto per la frammentazione. Il Vicino Oriente ha bisogno di Stati forti e legittimi, capaci di assorbire le differenze attraverso il diritto, e non di entità deboli pronte a disgregarsi al primo scontro geopolitico.

La promozione selettiva di alcune cause identitarie ha prodotto più instabilità che progresso. Invece di incoraggiare soluzioni etnicamente orientate, si dovrebbero sostenere forme di cittadinanza giuridicamente garantita, tutela dei diritti individuali, riforme amministrative e costruzione istituzionale.

In sintesi, la questione curda rappresenta una cartina di tornasole delle contraddizioni vicinoorientali: chi la interpreta solo in chiave identitaria o ideologica, perde di vista il quadro strategico più ampio. Solo una visione orientata alla stabilità regionale, alla coesione degli Stati e alla neutralità costituzionale potrà evitare che la storia della regione continui ad essere scritta con il linguaggio della frammentazione e del conflitto.

NOTE

[1] Shafaq News – “Tribal gunfight: Water dispute turns deadly in Erbil”, https://shafaq.com/en/Kurdistan/Tribal-gunfight-Water-dispute-turns-deadly-in-Erbil

[2] Iran Press – “Tribal dispute sparks fatal armed clashes in Iraqi Kurdistan”, https://iranpress.com/content/307801/tribal-dispute-sparks-fatal-armed-clashes-iraqi-kurdistan

[3] Mehmet Ali Güller – “MIT’ten MİT’e Öcalan”, https://mehmetaliguller.com/2013/04/06/mitten-mite-ocalan/

[4] Nel suo libro Kürt Dosyası, il giornalista Uğur Mumcu analizza criticamente le origini del PKK, sottolineando le ambiguità ideologiche del movimento e i possibili legami, diretti o indiretti, con l’apparato statale turco. L’opera ricostruisce il contesto politico della Turchia degli anni ’70 e ’80, esaminando le strategie di manipolazione adottate dai servizi di sicurezza nei confronti delle organizzazioni radicali e l’utilizzo della questione curda come leva per il controllo politico interno. Mumcu sostiene che il conflitto tra lo Stato e il PKK non può essere interpretato come un semplice scontro tra oppressori e oppressi, ma va compreso alla luce di un intreccio di interessi, infiltrazioni e strumentalizzazioni. Si veda:Uğur Mumcu, Kürt Dosyası, Ankara: Tekin Yayınevi, 1993.