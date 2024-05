1

Chiunque sia un po’ informato o interessato alla propria terra e al mondo sa che alla fine del XX secolo si è verificata un’accelerazione economico-tecnologica globale senza precedenti, che ha cambiato la visione del pianeta e di quasi tutti i suoi abitanti. Ma è sorprendente quanta poca attenzione venga prestata a uno degli attori che maggiormente beneficia di questa neoconfigurazione: la criminalità organizzata. Le mafie, i cartelli, le triadi, le yakuza hanno raggiunto una capacità senza pari di trasformare organicamente le società e i loro legami sociali, inserendosi nelle organizzazioni statali o di partito, nelle chiese e nelle sette religiose, nei mercati economici e finanziari, nel mondo culturale e sportivo, ecc. Oltre al vantaggio economico, cercano ora il potere politico-sociale, per essere potenze territorializzate. Dietro c’è un altissimo livello di pensiero strategico – il globalismo lo sa bene – perché per resistere ed espandersi un’organizzazione criminale deve neutralizzare il potere politico centrale, diventarne alleata o complice con la corruzione o l’intimidazione e, come ultima risorsa, con la violenza diretta.

In Ecuador, i governi Moreno e Lasso e gli alti comandi delle Forze Armate e della Polizia hanno cercato di convincerci che siamo già nell’ultima fase, quella della violenza diretta contro lo Stato. Indubbiamente sono aumentate le bande legate al traffico di droga, ma anche l’inerzia di quei governi a riguardo. Gli allarmi però non hanno funzionato, nonostante il bombardamento di (dis)informazione governativa, aiutato dai media privati, e nonostante tentativi come la riunione del Consiglio di Sicurezza Pubblica e Statale (COSEPE) del 27 aprile 2023, in cui hanno dichiarato che è il terrorismo la minaccia che incombe sugli elementi strutturali dello Stato e di conseguenza sulla sua sicurezza integrale e […] che la minaccia terroristica sarà affrontata con fermezza, con la partecipazione di tutte le funzioni e istituzioni dello Stato. Il COSEPE ha inoltre chiesto che venga emanato un decreto esecutivo[1] che stabilisca misure coercitive urgenti ed efficaci, compreso l’uso di armi letali, per combattere il terrorismo. L’ambiente politico avverso a Lasso e l’applicazione della misura costituzionale nota come “Muerte Cruzada” lo hanno impedito.

Nel pomeriggio del 9 gennaio di quest’anno – era già presidente Daniel Noboa, figlio di uno degli uomini più ricchi dell’Ecuador – una banda di giovani armati ha preso il controllo del canale statale TC. Curiosamente, all’alba di quel giorno ci furono esplosioni, sparatorie, e sulle reti si diffusero notizie di altri omicidi di prigionieri, attacchi a ponti, sequestro della nuova metropolitana di Quito, ecc.: un’atmosfera caotica che ebbe anche ripercussioni internazionali e gettò nel panico molti abitanti di Quito. Ore dopo, i giovani “terroristi” si arresero alla polizia senza resistenza, arringhe o alcuna pretesa o richiesta. In mezzo al tumulto, Noboa emana quello stesso pomeriggio (!), il decreto esecutivo 111, che identifica l’esistenza di un “conflitto armato interno” e prevede “la mobilitazione e l’intervento delle Forze Armate e della Polizia Nazionale sul territorio nazionale per garantire la sovranità” e l’integrità territoriale contro la criminalità organizzata transnazionale, le organizzazioni terroristiche e gli attori non statali belligeranti”, identificando 22 organizzazioni narcoterroristiche come obiettivi militari. In breve, una guerra organizzata… con un’operazione di intelligence.

Uno spettacolo, quindi, di manipolazione psico-sociale, per terrorizzare gli ecuadoriani, e applicare una volta per tutte, con una resistenza minima, le misure geopolitiche, politiche ed economiche richieste dagli organismi globalisti e dalle nostre oligarchie sottomesse, con il pretesto della sicurezza.

In questo modo è stato possibile soprattutto esercitare sulle Forze Armate il controllo desiderato dagli yankee per il nostro continente, soprattutto dopo la caduta del comunismo. Ciò neutralizza o indebolisce i nostri eserciti coinvolgendoli nella lotta contro il traffico di droga, per il quale non sono addestrati. E la loro dipendenza dalla potenza del Nord aumenta, rafforzando ulteriormente il coordinamento tra il Comando Sud e le nostre Forze Armate per ogni tipo di intervento, sia di sicurezza sia, all’epoca, militare. In altre parole, l’intelligence americana o le truppe nei nostri territori, e le forze armate nazionali, che possano essere utilizzate per reprimere la popolazione civile quando scoppia il malcontento sociale a causa degli aggiustamenti neoliberisti in corso o, come sta già accadendo, per la brutale repressione militare dei contadini, comunità che resistono alle attività minerarie estrattive[2].

Dal punto di vista economico, l’evento in questione è servito ad aumentare l’IVA dal 12 al 15%, per raccogliere, dicono, fondi per il conflitto armato interno. Poco dopo è stato inviato all’Assemblea nazionale un disegno di legge economico urgente, secondo il quale le misure economiche proposte dall’Esecutivo serviranno per acquistare armi, rifornire le forze dell’ordine e intervenire nelle infrastrutture del sistema carcerario, progetto che è entrato in vigore per tacita acquiescenza. Questa legge va oltre l’aspetto strettamente economico; essa si inserisce nella strategia estera di questo governo, che lega l’aspetto politico-economico istituzionale ad aspetti di natura militare, in una misura che contribuisce all’agenda neoliberista del FMI. Fu proposto anche ai governi Moreno e Lasso, che lo respinsero a causa del suo alto costo politico. Noboa e i suoi consiglieri hanno approfittato dell’occasione favorevole per attuarlo, anche se è trapelato che le loro risorse non saranno destinate al tanto discusso conflitto, ma piuttosto a finanziare le riserve internazionali e a gestire un nuovo prestito con il FMI.

2

Fondamentali sono anche gli accordi firmati tra Ecuador e Stati Uniti. Solo dal 2019 al 2023 (cioè quando governavano Moreno e Lasso) sono stati firmati 11 accordi di cooperazione e sicurezza. Tra i più importanti, la Integrated Country Strategy[3] (esiste una versione 2018 per il periodo Moreno), che apre la strada agli altri. Dichiara il banchiere Lasso il “presidente più favorevole agli Stati Uniti in più di due decenni”, amplia il partenariato in materia di difesa e sicurezza per migliorare le forze armate ecuadoriane, in cambio di un aumento significativo della spesa per la difesa, attraverso le vendite militari estere e le vendite commerciali dirette. In breve, il semplice acquisto di armi, attrezzature di difesa, logistica, appaltatori, istruttori, nonché la loro mobilitazione e manutenzione, ecc. al complesso industriale degli armamenti del Pentagono e ai suoi fornitori.

Da parte sua, Noboa ha ratificato il 15 febbraio, previa autorizzazione della Corte Costituzionale, tre accordi di cooperazione internazionale con gli Stati Uniti, per i quali i suddetti accordi non necessitano dell’approvazione dell’Assemblea nazionale in quanto non comportano un’alleanza militare o bellica, né attività di mutua difesa o reciprocità nelle azioni militari (sic). Questi trattati, firmati durante il governo Lasso, non furono allora ratificati dall’Assemblea e furono sospesi. Uno di questi è l’Accordo sullo Status of Forces, applicabile ai membri delle Forze Armate e ai dipendenti civili del Dipartimento di Difesa nordamericano, agli appaltatori statunitensi, alle aziende, alle imprese e ai loro dipendenti sotto contratto o in subappalto con quel Dipartimento; tutti con privilegi e immunità come quelli del personale diplomatico. Saranno accettate tutte le licenze professionali, potranno indossare le uniformi, portare armi durante il servizio e utilizzare lo spettro radio. Inoltre, gli Stati Uniti avranno controllo disciplinare e giurisdizione penale sul proprio personale all’interno del territorio ecuadoriano. Gli aerei, le navi e i veicoli gestiti dal Dipartimento della Difesa potranno entrare, uscire e muoversi liberamente nel nostro territorio.

Un altro Accordo è quello relativo alle operazioni contro le attività marittime transnazionali illecite, che propone operazioni combinate tra la Marina ecuadoriana e la Guardia costiera statunitense, al fine di prevenire, identificare, combattere, scoraggiare e intercettare le attività marittime transnazionali illecite, in particolare il traffico di droga e la pesca non dichiarata e non regolamentata. Comprende operazioni e procedure per ordini di sorvolo e atterraggio, che consentiranno agli aerei militari nordamericani di operare nello spazio aereo nazionale e di transitarvi, con l’autorizzazione e il coordinamento del Ministero della Difesa. Possono anche atterrare e rimanere temporaneamente nella base aerea Simón Bolívar e in altri aeroporti alternativi da designare, nonché trasmettere ordini dell’aeronautica ecuadoriana (FAE) agli aerei sospetti che ivi atterrano.

Il terzo accordo è intitolato Assistenza nell’intercettazione aerea. Si tratta di finanziamenti, dati di intelligence, informazioni, formazione, controllo e comunicazioni, supporto logistico, dati radar, principalmente dal Sistema cooperativo di integrazione delle informazioni situazionali (CSII). La CSII, precisa l’accordo, mostra la posizione degli aerei, le piste di interesse e traccia un radar rilocabile oltre l’orizzonte per determinare la natura legale o illegale di un volo.

In sintesi, nel febbraio di quest’anno l’Ecuador è stato legalmente trasformato in una base militare nordamericana. Non solo Manta o le Galapagos come in passato, ma tutto lo spazio aereo e terrestre più il mare territoriale. In un precedente articolo[4] abbiamo accennato all’importanza delle Isole Galapagos per gli Stati Uniti nella disputa geostrategica con la Cina nel Pacifico; ora aggiungiamo l’importanza geoeconomica della costruzione del porto di Changay, a 60 km di distanza da Lima, con una maggioranza di capitali cinesi: “porta dell’Asia” in Sud America, progettata per essere la più importante via marittima diretta per trasportare i prodotti dall’Asia. Fondamentale per il monitoraggio di queste attività è il controllo dello spazio marittimo ecuadoriano, una priorità per il Comando Sud, soprattutto se il confronto con la Cina continuerà ad aggravarsi.

3

Si comprende così la missione affidata a Laura Richardson, capo del Comando Sud, durante la sua visita del 22 gennaio 2024, quando era accompagnata dall’ex senatore Christopher Dodd, consigliere del presidente Biden per l’emisfero occidentale. Incontrando Noboa e il Comando Supremo delle Forze Armate ecuadoriane, insieme ai doni e alle decorazioni ha trasmesso l’ordine di attuare immediatamente quello che a suo tempo Lasso ha chiamato Piano Ecuador.

In questo contesto, un nuovo atto servile del governo Noboa, che dichiara “rottame” l’equipaggiamento militare ecuadoriano di origine russa e offre di inviarlo in Ucraina. In cambio di un gesto così generoso, gli Stati Uniti promettono di fornirci attrezzature militari per un valore di 200 milioni. Sorpreso da tanta filantropia, il governo russo risponde mettendo al bando 5 esportatori di banane ecuadoriane (il 30% della produzione destinata a quel mercato) con l’avvertimento che potrebbe aggiungere altre aziende alla lista. Due settimane dopo, Noboa ha dovuto rinunciare ad aiutare i “fratelli” ucraini: un imbarazzo internazionale che dimostra ancora una volta l’ignoranza geopolitica del Ministero degli Esteri, delle Forze Armate e delle élite imprenditoriali, le quali credono che l’ordine unipolare statunitense continuerà a governare il mondo e che potenze come la Russia o la Cina non siano ancora importanti nella riconfigurazione del pianeta. Sconfitta tattica quindi dell’alto comando delle Forze Armate ecuadoriane, e naturalmente dei suoi leader nel Pentagono, che non sono riusciti ad allinearci alla strategia yankee di isolare la Russia in quanto dittatura ripudiata a livello internazionale. Il nostro popolo non ha la minima idea di un rischio come questo, che lo coinvole in conflitti tra grandi potenze.

Ma questa agenda regionale imposta non si ferma mai. Anzi, la sua applicazione viene accelerata quando interessi nazionali e stranieri convergono in eventi come quello del 5 aprile: l’assalto senza precedenti – ordinato dal presidente Noboa – all’ambasciata messicana a Quito per rapire l’ex vicepresidente Jorge Glass, che si era rifugiato nell’ambasciata dal dicembre 2023 a causa di un nuovo attacco legale contro di lui. Solo due ore prima di questo imbarazzante incidente, il Ministero degli Esteri messicano gli aveva concesso asilo politico e aveva chiesto al governo ecuadoriano di concedergli un passaggio sicuro per lasciare il Paese. Questa violenta incursione violò la Convenzione di Vienna (1961), la Convenzione sui diritti e i doveri degli Stati (Montevideo, 1933) e la Convenzione sull’asilo diplomatico (Caracas, 1954) e, cosa più grave, minacciò la sovranità del Messico a causa degli insulti contro il personale diplomatico messicano. Il governo di López Obrador ha immediatamente interrotto le relazioni diplomatiche con il governo ecuadoriano e ha chiesto un incontro immediato dell’Organizzazione degli Stati Americani (OAS); successivamente ha denunciato alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia le “responsabilità dell’Ecuador per violazioni del diritto internazionale”.

È importante conoscere il contesto in cui avviene questo attacco all’ambasciata messicana: da un lato la popolarità di Noboa era in calo, dall’altro col referendum e la “consultazione popolare” era in gioco la sua possibilità di accedere nuovamente alla presidenza nel 2025. Inoltre, come si è visto, Noboa gestisce la sua strategia politica basata su colpi ad effetto sulla popolazione, attraverso una manipolazione emotiva alimentata dalla paura e dalla “guerra” permanente contro la criminalità organizzata o il narcoterrorismo. Sul piano internazionale, ciò coincide con le richieste che il presidente López Obrador ha presentato al governo yankee in relazione al problema dell’immigrazione e alla militarizzzione della frontiera (appelli a rispettare la sovranità del Messico e delle altre nazioni), esprimendo – entro i limiti dovuti alla situazione geografica messicana – la posizione di non allinearsi con gli interessi dei nordamericani. “Da almeno due secoli infatti i nordamericani hanno la tendenza maniacale ad intromettersi nella politica interna di altri paesi, non solo rilasciando attestati di buona condotta come se fossero i giudici, il governo del mondo, ma anche intervenendo militarmente in paesi con governi non soggetti agli interessi del Governo degli Stati Uniti, questa è la storia”[5], ha spiegato; lasciando intendere, tra le righe, che l’invasione dell’ambasciata messicana è avvenuta con il permesso del Dipartimento di Stato yankee[6].

Con la vittoria di 9 quesiti su 11 nel referendum e nella “Consultazione popolare”, il processo di militarizzazione della società si è consolidato e ora ha una base costituzionale. Un maggiore coinvolgimento delle Forze Armate e della Polizia nella sfera politica, sotto la guida di un presidente autoritario, era l’obiettivo principale di questa consultazione e, ovviamente, è stato raggiunto. Si è consumato il coordinamento o meglio la sottomissione politico-militare dell’Ecuador alla geostrategia del Comando Sud.

4

L’Ecuador soffre dal 2017 di un graduale e profondo assetto geopolitico, politico ed economico condizionato dagli interessi geostrategici nordamericani, con governi neoliberali apolidi che hanno ceduto e ceduto sovranità, calpestando la Repubblica e danneggiando gli interessi nazionali senza prestare attenzione al pericolo che il Paese diventi uno stato fallito. Grave è, in questo, il ruolo delle Forze Armate e di Polizia, che, invece di difendere la sovranità e l’ordine interno, sono i principali promotori di tale resa, in quanto, imponendo l’immagine di uno Stato incapace di tutelare i propri cittadini, ci gettano tra le braccia dei “fratelli” del nord. Alle forze antinazionali giova dell’intervento delle forze armate nelle strade e nelle carceri, presentato come trionfo del governo nella lotta contro il “narcoterrorismo”, in un’alleanza strategica con gli Stati Uniti. E questo, nonostante combattano ed arrestino solo i membri di piccole cosche, meno che pedine, mentre i veri capi della criminalità organizzata, membri di club prestigiosi, che hanno contatti politici, giudiziari, imprenditoriali e, soprattutto, finanziari, non vengono toccati. Ma ad esse giova anche la mancanza di indagini sulle strutture e sulle reti bancarie, o sul settore dell’esportazione delle banane, principale via della droga verso l’Europa, legata al riciclaggio di denaro e ai paradisi fiscali, nonostante l’articolazione patente del circolo bancario interno dell’ex presidente Lasso con la mafia albanese, nascosta da precedenti alti ufficiali di polizia, con piena cognizione di causa dell’ambasciata americana. Né viene menzionata la forte influenza del sionismo nel governo Noboa[7], rappresentata da un ministro degli Esteri di origine ebraica senza alcuna conoscenza delle relazioni internazionali, o dal ministro della Difesa Loffredo Rendón, un civile specializzato in sicurezza privata e addestrato dal Mossad, mentre i principali responsabili dell’acquisto di armi, uniformi e attrezzature di spionaggio per lo Stato, per ragioni di sicurezza nazionale restano segreti…[8]

Per dichiarare il “conflitto armato interno” e promuovere la strategia militare applicata per combattere la presunta crisi di sicurezza, era necessario un ambiente di insolita violenza, funzionale all’accettazione irrazionale di una nuova situazione di dispotismo e controllo sociale. Se in qualsiasi momento critico lo scenario internazionale si rivelasse troppo sfavorevoleo per gli yankee, ciò consente che l’Ecuador intervenga o sia utilizzato come trampolino di lancio per attaccare uno dei nemici dell’imperialismo nordamericano. Questa situazione è destinata a riprodursi in diversi paesi dell’America latina, per promuovere divisione, conflitti e caos, come i continui viaggi del generale Richardson, accompagnato dal direttore della CIA, lasciano presagire con sufficiente chiarezza.

Tumbaco, maggio 2024

NOTE

[1] <https://www.primicias.ec/noticias/politica/reunion-cosepe-declaratoria-terrorismo-bandas>.

[2] https://www.prensa-latina.cu/2024/03/26/brutal-represion-militar-contra-comunidad-antiminera-de-ecuador>.

[3] https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/07/ICS_WHA_Ecuador_Public-1.pdf>.

[4] https://www.eurasia-rivista.com/ecuador-uno-stato-fallito/

[5] https://presidente.gob.mx/estados-unidos-tiene-que-aprender-a-respetar-soberania-de-mexico-presidente/

[6] https://latamnews.lat/20240424/amlo-insinua-que-postura-de-eeuu-sobre-asalto-a-embajada-mexicana-es-porque-ayuda-a-ecuador-1149978563.html

[7] “Sono particolarmente preoccupato per la grave situazione in Medio Oriente e per gli attacchi iraniani contro lo Stato di Israele. “Tutto il sostegno dell’Ecuador al popolo israeliano in questi tempi difficili”, ha scritto il capo dello Stato su X” https://www.swissinfo.ch/spa/presidente-de-ecuador-muestra-preocupacion-por-situacion-oriente-medio-y-respalda-a-israel/75698452

[8] https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/gasto-militar-seguridad-ecuador/