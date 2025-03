El 7 de febrero de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establecía una “Oficina de la Fe” en la Casa Blanca, dirigida por su asesora espiritual Paula White-Cain, la pastora de esa “teología de la prosperidad” (prosperity theology) que predica el “Evangelio de la salud y la riqueza” (health and wealth gospel)[1]. Investida de su nueva función, la reverenda pastora dijo: “Tengo la autoridad para declarar a la Casa Blanca un lugar santo. Es mi presencia la que la santifica”[2]. Los siete rabinos del “Sanedrín Naciente” – la corte suprema que guiará a Israel cuando se reconstruya el Templo de Jerusalén – enviaron conmovedoras felicitaciones al presidente Trump por el establecimiento de esta Oficina. “Expresamos nuestra sincera gratitud – se lee en el mensaje oficial enviado a Trump desde el Monte Sión – por llevar la fe a la vanguardia de la cultura estadounidense y mundial mediante el establecimiento de la Oficina de la Fe en la Casa Blanca. Su reconocimiento de la importancia de la religión en la vida pública es un paso hacia la restauración de los valores morales y del liderazgo espiritual en el mundo[3]. La carta del “Sanedrín Naciente”, que augura el éxito a la “misión divina” del presidente estadounidense, reproduce las dos caras de una “moneda del Templo”, acuñada en 2017 para celebrar el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén y, simultáneamente, el centenario de la Declaración Balfour. En el anverso se ven los perfiles de Donald Trump y Ciro el Grande, a quien la tradición judía atribuye la reconstrucción del templo destruido por los babilonios, con la inscripción (en hebreo e inglés) “Cyrus – Balfour –Trump Declaration 1917-2017”; en el reverso está la imagen del Templo de Jerusalén[4]. Otra moneda, que lleva los perfiles de Trump y Ciro en el anverso y los de Trump y Netanyahu en el reverso, fue acuñada en 2018 para celebrar el septuagésimo aniversario de la independencia del “Estado de Israel”; se observa dos inscripciones en hebreo e inglés: “Y Él me encargó construirle una casa en Jerusalén” y “Guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las Tinieblas”.

El tema de la “guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las Tinieblas” ha tenido una difusión particular en el imaginario y la propaganda trumpista. El 7 de junio de 2020, monseñor Carlo Maria Viganò, ex nuncio de la Santa Sede en los Estados Unidos, escribió una carta al presidente Donald Trump que comenzaba así: “Estamos asistiendo en los últimos meses a la formación de dos bandos, que los definiría bíblicos: los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas”[5]. El 1 de enero de 2021, el agit-prop estadounidense Steve Bannon declaró en una entrevista con Monseñor Viganò: “Esta es una batalla de época entre los hijos de la Luz y los hijos de las Tinieblas”[6].

Son numerosos los judíos sionistas que están en el círculo del presidente Trump: además de su hija Ivanka (convertida en 2009) y su yerno Jared Kushner (entonces Consejero Anciano del Presidente), el 19 de noviembre de 2024 el “The Jerusalem Post”[7] publicó una lista de los más influyentes: Stephen Miller, subdirector del staff de la Casa Blanca y consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos; David Melech Friedman, a quien en 2016 Trump nombró embajador en Israel; el multimillonario “filántropo” Steven Charles Witkoff, enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio; Miriam Adelson, directora del periódico “Israel Hayom”, clasificada por Bloomberg Billionaires como la quinta mujer más rica del mundo (con un patrimonio neto de 32,400 millones de dólares), financiadora de iniciativas políticas conservadoras en Estados Unidos e Israel; el banquero Boris Epshteyn, consejero estratégico de la campaña presidencial de Trump en 2020; Howard Williams Lutnick, presidente de la Cantor Fitzgerald del Grupo BGC, financista de las campañas presidenciales de Donald Trump en 2020 y 2024, ahora secretario de Comercio; la modelo Elizabeth Pipko, portavoz nacional del Partido Republicano y creadora de un “museo interactivo virtual” sobre la “Shoah” como parte del proyecto de Lest People Forget, cuyo objetivo es combatir el «antisemitismo» y la «negacionismo»; Lee Michael Zeldin, miembro republicano de la Cámara de Representantes por el estado de Nueva York del 2015 al 2023 y actualmente administrador de la EPA (Environmental Protection Agency); la columnista Laura Elizabeth Loomer, “orgullosamente islamófoba”, activa patrocinadora de Trump en la campaña para las elecciones presidenciales de 2024; Sidney Ferris Rosenberg, influyente presentador de radio y periodista deportivo; William Owen Scharf, Asistente del Presidente y secretario del personal de la Casa Blanca; Marc Jeffrey Rowan, “filántropo” con un patrimonio neto valorado por Forbes en ocho mil ochocientos mil dólares.

Además de estos, cabe mencionar al popular presentador de radio Mark Levin quien, en diciembre de 2019, durante la celebración de la fiesta de Janucá en la Casa Blanca, saludó a Donald Trump como “el primer presidente judío de los Estados Unidos”[8]. Según un funcionario de alto nivel de la Casa Blanca, Donald Trump se convirtió al judaísmo dos años antes en la sinagoga de la secta Jabad Lubavitch en la ciudad de Nueva York. David Elias Goldberg, miembro del Jewish Center of Antisemitic Study, también entrevistó al funcionario, para quien “Trump fue ‘instado’ por su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner para abrazar la fe. Inicialmente, Trump se habría mostrado reacio, considerando que esto podría enfriar el apoyo del electorado evangélico”. Luego, informa “Israel Today News”, “cambió de opinión y se convirtió oficialmente a principios de 2017. La ceremonia se llevó a cabo en privado y se guardó celosamente durante casi dos años “[9]. Pero ya en septiembre de 2015, el rabino millonario Kirt Schneider, invitado a la Trump Tower de Nueva York, había impuesto sus manos sobre la cabeza de Donald Trump y lo había bendecido en hebreo e inglés, declarando: “Las únicas dos naciones que tienen una relación privilegiada con Dios son Israel y los Estados Unidos de América”[10].

El 7 de octubre de 2024, en el aniversario de la operación de Hamas “Diluvio de Al-Aqsa”, Trump fue acompañado por un “sobreviviente de la Shoah” a la tumba de Menachem Mendel Schneerson, séptimo y último Rabino de los Hasidim de la secta Jabad Lubavitch, que en 1991 declaró a sus seguidores: “He hecho todo lo posible para provocar el arribo del Mesías, ahora les paso a ustedes esta misión; hagan todo lo que puedan para que Él venga”[11]. En relación al evento mesiánico, el eminente rabino Yekutiel Fish atribuyó una misión decisiva a Trump: “Todo el mundo está centrado en Gaza, pero esa es solo una parte de la agenda del fin de los tiempos, que tiene a los judíos viviendo en las fronteras profetizadas de Israel; la Torá incluye explícitamente a Gaza. Lo que Trump está haciendo es limpiar Gaza de todos los odiadores de Israel. No podrán estar en Israel después de la venida del Mesías. (…) Esto incluirá a Gaza, la mitad del Líbano y gran parte de Jordania. Y vemos que casi lo hemos logrado. Siria cayó. Líbano está medio destruido. Gaza está destrozada. El escenario está casi listo para el Mesías. Pero, ¿cómo pueden los palestinos estar aquí cuando vayamos a recibir al Mesías? El Mesías necesita que alguien se ocupe de esto, y en este caso, es Donald Trump. Trump está simplemente llevando a cabo las tareas finales necesarias antes de que el Mesías sea revelado”[12].

Esta inspiración escatológica está presente en las palabras de Pete Brian Hegseth, el pintoresco exponente del “Reconstruccionismo Cristiano”[13] a quien Trump nombró secretario de Defensa. En un discurso pronunciado en 2019 en el Hotel Rey David de Jerusalén, con motivo de la conferencia anual del canal Arutz Sheva (Israel National News), Hegseth enalteció el “vínculo eterno” entre Israel y Estados Unidos, y enumeró los “milagros” que atestiguan el “apoyo divino” a la causa sionista, el último de los cuales será la reconstrucción del Templo judío en la zona donde actualmente se encuentra la mezquita de al-Aqsa: “La dignidad de capital adquirida por Jerusalén -dijo- fue un milagro, y no hay razón por la cual no sea posible el milagro de la restauración del Templo en el Monte del Templo.”[14].

Es conocido que el fundamentalismo evangélico pro-sionista[15] comparte con el judaísmo la creencia en que la construcción del tercer Templo de Jerusalén marcará el comienzo de la era mesiánica; cuando la administración Trump trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén en 2017, Laurie Cardoza-Moore, exponente del evangelismo sionista, saludó así la “obediencia de Trump a la Palabra de Dios” en “Haaretz”: “Al establecer la Embajada en Jerusalén, el presidente Donald Trump está implementando una de las iniciativas históricas de dimensión bíblica en su presidencia. Al igual que muchos judíos en Israel y en todo el mundo, los cristianos reconocen el vínculo de los judíos con la Biblia a través del nombre de Jerusalén como la capital del antiguo Israel, así como el sitio del Primer y Segundo Templos. Según los profetas Ezequiel, Isaías y el apóstol Juan del Nuevo Testamento, todos los israelíes esperan la reconstrucción del Tercer Templo”[16]. El 22 de mayo del mismo año, Donald Trump, acompañado de su esposa Melania, de su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner, fue el primer presidente de los Estados Unidos en ejercicio en acudir al Muro de las Lamentaciones, anexionado ilegalmente a la entidad sionista.

En 2019, la administración Trump confirmó la posición de Estados Unidos al enviar en visita oficial para Jerusalén a Mike Pompeo, un secretario de Estado que – ironía de la Historia – lleva el mismo nombre del general romano que asaltó la ciudad en el año 63 a.C. “Por primera vez en la historia, un secretario de Estado norteamericano visitó la Ciudad Vieja de Jerusalén en compañía de un alto político israelí. Fue una visita histórica que reforzó las expectativas israelíes y constituyó un reconocimiento tácito de la soberanía israelí sobre el sitio del Monte del Templo y la Explanada de las Mezquitas. (…) Mike Pompeo, acompañado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, también visitó el túnel del Muro de las Lamentaciones y la sinagoga ubicada bajo tierra, en el presunto lugar del santuario del Templo[17], donde se le mostró una maqueta del futuro Templo[18]. En el transcurso de una entrevista concedida durante la fiesta del Purim (que celebra el exterminio de la clase política persa, ocurrido hace 2500 años), el secretario de Estado insinuó que “el presidente Donald Trump puede haber sido enviado por Dios para salvar al pueblo judío y que ‘confiaba en que aquí el Señor estaba obrando'”[19].

Como observa Daniele Perra, en este mismo número de “Eurasia”, el “mito movilizador” del Tercer Templo, atribuible a los “mitos teológicos” señalados por Roger Garaudy como mitos fundadores de la entidad sionista, “atribuye al judaísmo una especie de función sociológica de transmisión y proyección del conflicto palestino-israelí hacia el resto del mundo y confiere una inspiración apocalíptica al momento geopolítico actual”.

Traducción: Francisco de la Torre

NOTA

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Prosperity_theology.

[2] The White House, President Trump announces appointments to the White House Faith Office https://www.whitehouse.gov,, 7 de febrero de 2025; Trump establece la Oficina de la Fe con una foto de “La Última Cena” | Fue dirigida por la controvertida predicadora Paula White, https://www.tgcom24.mediaset.it, 10 de febrero de 2025.

[3] “We extend our heartfelt gratitude for bringing faith to the forefront of American and global culture through the establishment of the Faith Office in the White House. Your recognition of the importance of religion in public life is a step toward restoring moral values and spiritual leadership in the world” (Letter from the Nascent Sanhedrin to President Donald J. Trump, Jerusalem, Wednesday, February 12, 2025).

[4] Israeli group mints Trump coin to honor Jerusalem recognition, “The Times of Israel”, https://www.timesofisrael.com, 28-2-2018.

[5] Mons. Viganò – Siamo nella battaglia tra figli della luce e figli delle tenebre, https://www.italiador.com, 7-6-2020

[6] TRANSCRIPT: Steve Bannon’s ‘War Room’ interview with Abp. Viganò, lifesitenews.com, 4-1-2021. Sulle origini e sulla fortuna di questo tema cfr. C. Mutti, Le sètte dell’Occidente, “Eurasia”, 2/2021, pp. 12-15. (https://www.eurasia-rivista.com/las-sectas-de-occidente/)

[7] Luke Tress, The who’s who of Jews in Trump’s inner circle?, “The Jerusalem Post”, https://www.jpost.com, 19-11-2024.

[8] Radio Talk Show Host Mark Levin Calls President Trump “the First Jewish President of the United States”, https://www.c-span.org, 11-12-2019.

[9] “However, he had a change of heart and officially converted in early 2017. The ceremony was held in private, and closely guarded for nearly two years” (Donald Trump converted to Judaism two years ago, according to White House official, https://israeltodaynews.blogspot.com/2019/02).

[10] “El rabino Kirt Schneider (…) es un millonario judío, una figura televisiva de los “judíos mesiánicos”. Sus emisiones televisivas semanales son emitidas por más de treinta canales cristianos en unos doscientos países; entre ellos, los canales ‘Yes’ y ‘Hot’ en Israel. Solo en Estados Unidos, sus emisiones atraen a 1.600.000 telespectadores cada semana. Kirt Schneider dirige un imperio de telecomunicaciones que tiene un millón y medio de seguidores en Facebook, X (antes Twitter) y YouTube” (Pierre-Antoine Plaquevent – Youssef Hindi, El milenarismo teopolítico de Israel, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma 2025, p. 31).

[11] https://it.wikipedia.org/wiki/Menachem_Mendel_Schneerson

[12] “Everyone is focused on Gaza, but that is only one part of the end-of-days agenda, which has the Jews living in Israel’s prophesied borders. The Torah explicitly includes Gaza. What Trump is doing is cleaning out Gaza of all the haters of Israel. They cannot be in Israel after the Messiah comes. (…) This will include Gaza, half of Lebanon, and much of Jordan. And we see that we are almost there. Syria fell. Lebanon is half gone. Gaza is ripped up. The stage is nearly set for Messiah. But how can the Palestinians be here when we go to greet the Messiah? The Messiah needs someone to take care of this, and in this case, it is Donald Trump. Trump is merely carrying out the final tasks needed before Messiah is revealed” (Adam Eliyahu Berkowitz, Trump’s Gaza Plan is “The Final task before Messiah”, https://israel365news.com, 5-2-2025).

[13] “A day after Hegseth was announced for the Cabinet position, Brooks Potteiger, a pastor within the Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC), posted on X that Hegseth is a member of the church in good standing. The CREC, a denomination of Christian Reconstructionism, is considered by some academics to be an extremist, Christian supremacist movement” (Shannon Bond e altri, What’s behind defense secretary pick Hegseth’s war on ‘woke’, https://www.npr.org, 14-11-2024.

[14] “The decoration of Jerusalem as a capital was a miracle, and there is no reason why the miracle of the re-establishment of Temple on the Temple Mount is not possible” (Pete Hegseth at Arutz Sheva Conference, youtube.com). Cfr. Daniele Perra, Paleotrumpismo, neotrumpismo e post-trumpismo, in: AA. VV., Trumpismo, CinabroEdizioni, Roma 2025, pp. 22-23.

[15] Pierre-Antoine Plaquevent – Youssef Hindi, El milenarismo teopolítico de Israel, cit., págs. 82 a 96.

[16] “We American Christians Welcome Trump’s Obedience to God’s Word on Jerusalem”, “Haaretz”, 6-12-2017.

[17] Pierre-Antoine Plaquevent – Youssef Hindi, El milenarismo teopolítico de Israel, cit., pág. 97.

[18] Pompeo en visite historique au mur Occidental aux côtés de Netanyahu et Friedman, “The Times of Israel”, https://fr.timesofisrael.com, 21-3-2019.

[19] Pompeo says Trump may have been sent by God to save Jews from Iran, “The Times of Israel”, 22-3-2019.