Proprio nei giorni in cui il numero 3/2024 di “Eurasia” esce dalla tipografia, le aziende Leonardo e KNDS diffondono comunicati stampa ufficiali che confermavano la fine della collaborazione per la produzione dei carrarmati Leopard in Italia. La notizia[1] giunge del tutto inaspettata e in seguito a stanziamenti di fondi già programmati dal parlamento italiano. Solo un’interlocuzione ai più alti livelli politici (tra i ministri della difesa di Berlino e di Roma, Pistorius e Crosetto) potrebbe salvare il programma, ma analisti tedeschi direttamente interpellati dall’autore non manifestano in merito alcun ottimismo. Le medesime fonti non addebitano alla sola parte italiana la colpa della morte del progetto, ma sottolineano come anche la parte tedesca si sia irrigidita su alcuni particolari tecnico-produttivi.

Pare (purtroppo non possiamo essere più precisi) che nella trattativa si sia inserita un’altra azienda tedesca, molto più grande e molto più radicata nel tessuto produttivo italiano: parliamo di Rheinmetall, con il suo futuribile carro “Panther KF51”[2]. Già nello studio pubblicato nel numero 3/2024 di “Eurasia” accennavamo a questo sistema d’arma: era un progetto “nel radar”, e non ci sarebbe da stupirsi di un suo successo.

L’autore continuerà a seguire la vicenda; questa breve nota, doveroso nei confronti dei lettori, giunge quindi più a titolo di aggiornamento che di parziale rettifica. La sostanza delle problematiche individuate nel nostro studio permane, anzi, ne viene confermata. Chi scrive rivendica di aver correttamente individuato e denunciato sulle pagine di “Eurasia” il preoccupante carattere vago, ondivago e contraddittorio delle scelte di politica di difesa europea.

Si continua ad agire – e a non agire! – in base a dinamiche di pura politica industriale e non ad una coerente visione strategico-militare. Almeno le cose venissero fatte bene: stanziare fondi, definire dettagli tecnici, impostare linee produttive e delineare le catene di fornitura richiede chiarezza e tempi certi.

NOTE

[1] Ormai confermata anche da tutta la più autorevole stampa specialistica, fra cui Pietro Batacchi, KNDS e Leonardo annunciano la fine delle trattative per una partnership. Si aprono nuove prospettive per carro e AICS, www.rid.it, 11 Giugno 2024.

[2] Si veda la pagina Panther KF51 main battle tank future technology dal sito informatico ufficiale dell’azienda www.rheinmetall.com per una descrizione commerciale del sistema.