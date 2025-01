Entre los efectos que probablemente producirá en Europa la nueva administración estadounidense, es previsible el fortalecimiento del ala derecha del colaboracionismo atlantista, que, después de haberse posicionado decididamente a favor de Donald Trump durante su presidencia 2017-2021, en el transcurso de la administración Biden abogó fervientemente por su regreso a la Casa Blanca y acogió su victoria electoral con gran júbilo. A finales de octubre de 2024, en el grandioso mitin preelectoral a favor de Trump celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York, asistió una representante del grupo parlamentario europeo Patriots for Europe, que viajó a Estados Unidos para esa ocasión especial. En un vídeo publicado en la página X (antes Twitter) de los Patriots, varios eurodiputados del mencionado grupo expresaron su identidad con los puntos de vista de Trump y auspiciando su reelección: el austriaco Harald Vilimsky (Freiheitliche Partei Österreichs), el checo Ondřej Knotek (Año 2011), el español Jorge Buxadé (Vox), el holandés Tom Vandendriessche (Vlaams Belang), la polaca Anna Bryłka (Ruch Narodowy) y, por Hungría, Tamás Deutsch (Fidesz).

Este último es, sin duda, la personalidad más eminente del grupo de los Patriots que viajaron a Nueva York: originario de una familia judía de Budapest, en 1988 Tamás Deutsch junto con Viktor Orbán están entre los fundadores de la Fidesz – Fiatal Demokraták Szövetsége (Alianza de Jóvenes Demócratas), en la que ocupó el cargo de vicepresidente. El Fidesz ha tejido durante mucho tiempo una red de lazos con el Partido Republicano de los Estados Unidos y con el think tank conservador Heritage Foundation, mientras que el gobierno de Viktor Orbán organizó las tres últimas ediciones anuales de la CPAC en Hungría (Conservative Political Action Conference), un encuentro de políticos de derechas de varios países[1].

Patriots for Europe o Patriots.eu, denominación que recuerda al de los misiles tierra-aire estadounidenses (el MIM-104 Patriots), es, por tanto, el nombre oficial del grupo político de la derecha liberal-conservadora, populista y euroescéptica, nacido en julio de 2024 (primero como alianza y luego como grupo parlamentario europeo) por iniciativa del primer ministro húngaro Viktor Orbán, del exprimer ministro checo Andrej Babiš y del exministro del Interior austriaco Herbert Kickl. Como representantes de sus respectivos partidos, (Fidesz, Año 2011, Freiheitliche Partei Österreichs), Orbán, Babiš y Kickl firmaron un texto ideológico titulado: A Patriotic Manifesto for a European Future [2], según el cual la única política europea legítima es aquella que, enraizada en la pluralidad de las diferentes naciones, proteja su herencia greco-romana-judeo-cristiana preservando su identidad, tradiciones y costumbres.

Al núcleo inicial de los Patriots se unió el partido portugués ¡Arriva! (¡Chega!), el Partido húngaro Popular Demócrata Cristiano (Kereszténydemokrata Néppárt), el partido español Vox, el Partido por la Libertad (Partij voor de Vrijheid) holandés, el Partido Popular Danés (Dansk Folkeparti), el Interés Flamenco (Vlaams Belang), la Reunión Nacional (Rassemblement National) francés y, por Italia, la Liga para Primer Ministro Salvini.

Constituido formalmente, el grupo parlamentario recibió una posterior adhesión del diputado griego de Voz de la Razón (Foní Logikís), del diputado de Primero Letonia (Letvija pirmajā prohibir), de los dos diputados del Movimiento Nacional polaco (Ruch Narodowy) y de los dos diputados checos del Juramento (Přísaha) y de los Automovilistas por sí mismos (Motoristé sollozoě). Presidente del grupo parlamentario Patriots.eu, que cuenta con un total de ochenta y seis diputados[3], es Jordan Bardella, presidente de la Rassemblement National; pero la personalidad más notable y prestigiosa de los Patriots es, sin duda, el primer ministro húngaro Viktor Orbán.

En cuanto a la línea de política exterior seguida por Viktor Orbán, cabe recordar que fue durante su primer mandato, en 1999, cuando Hungría se unió a la OTAN junto con la República Checa y Polonia. La pertenencia a la organización militar de la Alianza Atlántica implicó la participación húngara en la guerra de Kosovo en Yugoslavia, así como la contribución de Hungría en las misiones de la ISAF y en la guerra en Irak en apoyo de la intervención estadounidense. Por otro lado, no deja de ser significativo que en junio de 2011, durante la visita de Condoleezza Rice a Budapest, se inaugurara una estatua del presidente estadounidense Ronald Reagan en la céntrica Plaza de la Libertad (Szabadság tér). “Hoy – dijo Orbán en esa ocasión- erigimos aquí una estatua al hombre, al líder, que cambió y renovó este mundo creando un nuevo mundo para nosotros en Europa Central, un hombre que creía en la libertad, en la fuerza moral de los hombres libres, y creía que los muros que obstruyen el camino a la libertad pueden ser derribados”.

En los años de la primera administración Trump, Orbán estableció una relación privilegiada con la Casa Blanca: en 2019 fue recibido calurosamente por el presidente estadounidense, quien declaró su apoyo al “soberanismo” europeo, del que Orbán era ya el exponente de punta. El primer ministro húngaro, que más tarde expresó varias veces la esperanza de volver a ver a Trump como líder de los Estados Unidos, se reunió con él de nuevo en Mar-a-Lago de Palm Beach en marzo de 2024 y al final de la visita escribió en una publicación: “¡Hacer que América vuelva a ser grande, señor presidente!”.[4].

El entendimiento entre Trump y Orbán fue favorecido por Benjamín Netanyahu, quien ha tenido una estrecha relación con el actual primer ministro húngaro desde el 2005, cuando Orbán estaba en la oposición y Netanyahu era ministro de Finanzas. Esta relación, que Orbán ha utilizado para neutralizar las iniciativas hostiles de las ONG’s de Soros (quién financio a Fidesz desde 1992 a 1999), ha acentuado progresivamente la posición proisraelí de Budapest, hasta el punto que Hungría, junto con Austria, Croacia y la República Checa, se han alineado con Estados Unidos e Israel votando en contra de la resolución propuesta por la ONU para el alto el fuego en la Franja de Gaza. Cuando László Toroczkai, jefe del partido Mi Hazánk (Nuestra Patria), preguntó a Orbán en el Parlamento por qué Hungría había votado en contra, el primer ministro le respondió: “La política exterior es complicada, enfréntate solo si entiendes de lo que estamos hablando “[5].

El presidente de la Patriots, Jordan Bardella, no es menos pro-sionista. “Reconocer un Estado palestino significaría reconocer el terrorismo”, dijo Bardella, quien antes de las elecciones francesas había asegurado que, si llegaba a ser primer ministro, sería “un escudo para los compatriotas judíos contra un islamismo que no solo quiere separar la República, sino conquistarla”[6]. Por su parte, Marine Le Pen, madrina política de Bardella, declaró: “Es absolutamente legítimo que Israel quiera erradicar al grupo terrorista armado Hamas y que se dote de los medios para hacerlo”[7].

En cuanto a la Liga de Salvini como primer ministro, sus posiciones pro-trumpistas y pro-sionistas siempre se han caracterizado por un extremismo descarado. “Nunca he ocultado -dijo Salvini antes de las elecciones estadounidenses- mi esperanza en una victoria republicana, por mil razones (…) hablamos [con Trump] a más tardar hace unas semanas. Nunca he ocultado mi simpatía humana y mi sintonía cultural”[8]. Y sobre el genocidio en curso en Palestina, Salvini dijo: “Nuestros pensamientos están con el pueblo israelí (…) Recordar siempre el derecho de Israel a existir, a defenderse y a convivir finalmente en paz con sus pueblos vecinos, contra el horror del terrorismo islámico”[9]. El 6 de octubre de 2024, al final de su discurso desde el escenario de Pontida, Salvini posó para una foto con los Patriots presentes en la manifestación de la Liga Norte: además de Viktor Orbán, estuvieron el holandés Geert Wilders, el portugués André Ventura, la austriaca Marlene Svazek, el español Antonio Fúster, el general Roberto Vannacci. Enviaron mensajes en vídeo de apoyo y solidaridad tanto Jordán Bardella a nombre del Rassemblement national como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

También Geert Wilders (Partij voor de Vrijheid), que en 2009 recibió el Premio Oriana Fallaci por producir un cortometraje de propaganda antiislámica, es conocido también por su extremismo prosionista. “Jerusalén, Judea y Samaria -en su opinión- son todas de Israel (…) La patria de los palestinos es el Reino de Jordania (…) Obama y Kerry deben dejar de criticar a Israel por los asentamientos. Judea y Samaria pertenecen a los israelíes”[10]. En el programa de Wilders, “distinguiéndose durante dos décadas por su lucha contra la islamización, -escribe complacido un sitio web sionista- está también el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, con el traslado de la embajada holandesa”[11].

André Ventura, presidente de ¡Chega!, reiteró en Pontida la posición prosionista de su partido, declarando convencido: “Estamos con Israel y permaneceremos junto a Israel en esta batalla por los derechos humanos y la democracia”[12]. A quienes lo comparan con Donald Trump y Jair Bolsonaro, André Ventura responde: “Estoy acostumbrado a estas comparaciones. Estas son las ideas en las que creo”[13]. En cuanto a la guerra en Ucrania, el líder de la lista ¡Chega! en las elecciones europeas, António Tânger Corrêa, dijo que “la derrota de Ucrania sería la derrota de todo Occidente y de Portugal, en caso de extrema necesidad”[14], enviarían a sus tropas.

Marlene Svazek representó a la Freiheitliche Partei Österreichs en Pontida, cuyos “excelentes contactos”[15] con la derecha israelí están garantizadas por David Lasar, miembro del Consejo Nacional (Nationalrat) del partido austriaco. Lasar no es el único judío en el FPÖ: también es judío el ex secretario general del partido y ex parlamentario europeo Peter Sichrovsky, quien ha negado ser un agente del Mossad, pero ha admitido haber tenido “muchas reuniones con funcionarios israelíes”[16].

José Antonio Fúster es el nuevo presidente de Vox en Madrid. El jefe del partido que lo representa, Santiago Abascal, encabezó una delegación a Israel en 2023 que se reunió con dos ministros de Tel Aviv. “Durante la visita, Abascal ha transmitido el apoyo y la solidaridad de España al Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, y ha defendido la urgente necesidad de acabar con Hamás que, según Abascal, es un grupo terrorista que ‘encarna el mal absoluto'”[17]. Tras la reunión de la delegación de Vox con Netanyahu, el candidato electoral Jorge Buxadé Villalba afirmó que las acciones genocidas cometidas por el régimen sionista en la Franja de Gaza son “operaciones antiterroristas” que deben continuar “hasta que no quede un solo terrorista”[18].

En cuanto a Roberto Vannacci, elegido diputado del Parlamento Europeo en las listas de la Liga por Salvini, su currículum vitae patriot puede jactarse de una participación activa en las operaciones de EE.UU. en Oriente Medio. El general comandó durante dos turnos (2005-2006) el Special Forces Task Group en Irak y fue el primer comandante de la Task Force 45 en Afganistán, desplegados en Herat y Farah. Regresó a Afganistán en 2013, poco antes de la transición de la International Security Assistance Force a la Resolute Support Mission, Vannacci asumió el cargo de jefe del Estado Mayor de las fuerzas especiales de la OTAN, “una organización que ha garantizado la paz durante más de cincuenta años, una alianza política y militar que ha funcionado bien”[19]. Habiendo prestado sus servicios a los Estados Unidos “para la estabilización de Irak”[20] como Deputy Commanding General e Director of Training, el 21 de agosto de 2018, Vannacci fue galardonado con la Legion of Merit, la condecoración militar estadounidense creada por el presidente Franklin D. Roosevelt. Su consigna antes y después de la elección de Trump ha sido: “Go, Donald, go!”.

(Trad. Francisco de la Torre)

NOTAS

