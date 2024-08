Gian Pio Mattogno, L’imperialismo ebraico nelle fonti della tradizione rabbinica, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma 2008, pp. 286, € 20,00

Il Libro

Fin dall’antichità classica gli ebrei sono stati accusati – per usare una terminologia moderna – di “imperialismo mondialista”. Questa accusa ha accompagnato il popolo ebraico lungo l’intero corso della sua storia secolare, fino ai giorni nostri.

Secondo gli avversari di Israele, il “popolo eletto” sarebbe animato da una esplicita vocazione messianico-imperialistica, da una fanatica volontà di dominio su tutti i popoli della terra, considerati idolatri, empi e impuri.

Gli apologeti giudei e i loro ausiliari replicano che tutto ciò è frutto dell’ “ignoranza”, del “pregiudizio” e della “giudeofobia” degli antisemiti, e dunque assolutamente falso.

Questo studio si propone di dimostrare, sulla scorta della stessa letteratura giudaica, che l’accusa di imperialismo mossa agli ebrei è tutt’altro che infondata. Dalla Bibbia ebraica e da innumerevoli testi, antichi e moderni, della tradizione rabbinica emerge, in un sinistro scenario apocalittico, la vera natura dell’èra messianica: il dominio universale del “popolo eletto” e il destino di morte, distruzione e asservimento riservato a tutti i popoli della terra.

L’Autore

Gian Pio Mattogno si occupa da tempo di varie tematiche relative alla questione ebraica. Collaboratore di diverse riviste, per i tipi delle Edizioni all’insegna del Veltro ha pubblicato: La rivoluzione borghese in Italia (1700-1815), 1989; La rivoluzione borghese in Italia (Dalla Restaurazione ai moti del 1831), 1990; La massoneria e la rivoluzione francese,1990.

Sulla questione ebraica ha pubblicato: L’antigiudaismo nell’Antichità classica, Ed. di Ar, 2002 e Il non-ebreo nella letteratura rabbinica (Consulenza tecnica di parte presentata al Tribunale di Pisa, Sezione distaccata di Pontedera), 2004; inoltre ha curato la pubblicazione di: J. Pohl, K. G. Kuhn, H. De Vries de Heekelingen, Studi sul Talmud, Edizioni all’insegna del Veltro,1992; La Questione Ebraica, 1, agosto 1998, Ed. di Ar; Gruppo di Ar, Johann Andreas Eisenmenger e il “Giudaismo svelato”, Ed. di Ar, 2008.