Согласно распространённой точке зрения, изложенной в начале этого тысячелетия профессором Франсуа Туалем , в международной политике существуют две основные тенденции: дробление межгосударственных союзов и континентальная интеграция. Объяснение данным тенденциям можно найти в сложившихся на настоящий момент условиях: только государства, занимающие на карте «континентальные» размеры могут представлять собой серьёзного игрока на мировой арене, к примеру, США, Китай, Россия, Индия, Бразилия и т.д. Государствам же средних и маленьких размеров достаётся лишь роль второй скрипки. Именно поэтому последние в той или иной степени находятся в сфере влияния более крупной силы. Попыткасыграть роль Арлекина сразудля двух господ вытекает из необходимости выиграть наилучшие условия подданства, или, как альтернатива, объединиться с другими государствами, чтобы улучшить свои позиции.

Опираясь на предложенные Туалем данные, Тиберио Грациани продолжил исследование вопроса и добавил, что тенденция к дроблению характерна для США, в то время как интеграция – для евроазиатских территориальных гигантов, в первую очередь для России и Китая . Так как США обладалибольшей сравнительной силой в мире в конце Холодной войны, то, разумеется, стремились воспользоваться лаврами талассократии, и раз и навсегда пересмотреть «стасус-кво» мирового порядка в своих интересах . Для заокеанского гиганта было особенно важно предотвратить появление опасного конкурента и способствовать большей раздробленности. В то же время Россия и Китайстремились предотвратить дальнейшее распадение межгосударственных союзов, которое играло бы на руку Вашингтону, и продолжить процессы объединения государств меньшегоразмера в сфере своего влияния, чтобы таким образом получить возможность претендовать на роль регионального гегемона.

Действительно, долгий и кропотливый труд российско-китайских «строителей» даёт постепенно свои плоды: ситуация в некоторых регионах Ближнего Востока и Центральной Азии стабилизируется. Таким образом, США всё сложнее оказывать своё деструктивное влияние . Интерес кподобного рода стабилизации проявляют множество ближневосточных и центрально-азиатских государств, желающих застраховаться и минимизировать возможную «угрозу для своего правительства со стороны исламистской или цветной революции. Послескрупулёзного изучения попыток Западной стороны проникнутьв их общество, […] они прибегаютк помощи России и Китая.» Подобная тактика «в высшей степени раздражает европейское и заокеанское лобби, которое всегда высказывалопожелание […] объединить планету под эгидой Вашингтона» . Однако, единение фундаментально отличается от евроазиатских интеграционных проектов, так как подразумевают под собой «федеративное дробление» государств большой и средней площади, чтобы США смогли и дальше оставаться Левиафаном планетарного уровня.

Принимая во внимание всё выше сказанное, посредством двух ярких примеров, можно вкратце подтвердить, что наблюдения Туаля и Грациани до сих пор актуальны и остаются надёжным ориентиром при анализе международных событий.

После спасения Россией сирийского режима Асада, маленькое государство Ливан, было названо «важным пунктом инициативы «Шёлкового пути». В самом деле, согласно замыслу китайкой стороны, железная дорога должна была соединить сирийские города и ливанские порты. Замысел китайцев разделяли, в том числе, и власти Ирана, которые искали способы построить железную дорогу, соединияющую их территории с землями восточного Средиземноморья. Однако американский посол в Ливане, объявила о том, что обращение ливанского правительства «к Востоку […] может обойтись ценойстабильности, процветания и финансовой устойчивости Ливана» . На данный момент полное разрушение порта в Бейруте, заметно замедляет инфраструктурные проекты России, Ирана и Китая. Одновременно с этим, если сам взрыв в порту мог быть случайностью, то агрессивные нападки со стороны СМИ Алантического блокав сторону предполагаемых виновников – это результат выбора, имеющий под собой конкретный интерес: возложить вину наопределённые структуры, задействованные в упомянутых интеграционных процессах. «Огонь на поражение» был открыт в сторону лиц, опознанных, как имеющие отношение Хезболле (союзник Ирана на важной территории «Шиитского полумесяца»), а также против ливанского правительства (которое было открыто для участия в геоэкономическом проекте Китая и сейчас вынуждено выйти из него).

Сходная ситуация возникает и в случае с Беларусью, которая играет первостепенную роль в европейской политике, как для России, так и для Китая. Возможный захват власти со стороны членов Атлантического блока, повлёк бы за собой немедленное прекращение всех китайско-российских интеграционных процессов,а впоследствии и возникновение «потенциальной причины банкротства для всех участников» Исключение Беларуси из евроазиатских «строительных» проектов и включение еёв «Инициативу трёх морей» и польско-литовскую ось, вбило быклин в связях между Брюсселем, Москвой и Пекином. Подобные процессы потенциально ослабят позицию Европы, как в противостоянии двум азиатским гигантам, так и в конфронтации с заокеанским гегемоном. В частности, такая переориентация может привести к последующему дроблению Европейского Союза и образованию одиночных европейских государств средних и маленьких размеров, которые, в итоге, станут зависимыми от воли Вашингтона . Другими словами, теперешняя поддержкачленами Атлантического блокатех, кого СМИ определили, как «демократическая оппозиция Беларуси», находится в сферетенденции дробления, не интегрирования.

В заключение, можно утверждать, что две противоположные тенденции «интеграции» и «дезинтеграции», выделенные почти двадцать лет назад Туалеми позднее ещё раз подтверждённые Грациани действуют до сих пор и будут характеризовать геополитические перспективы в будущем. В то время, как китайская и российская стороны стремятся к интегрированию, в интересах США остаётся процессдробления.